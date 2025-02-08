В Украине налогоплательщики зарегистрировали почти 1 млн РРО/ПРРО — Finance.ua

В Украине налогоплательщики зарегистрировали почти 1 млн РРО/ПРРО Сегодня 12:18 — Казна и Политика

В Украине налогоплательщики зарегистрировали почти 1 млн РРО/ПРРО

В течение 2024 года добросовестные налогоплательщики дополнительно зарегистрировали более 101 тысячи РРО/ПРРО, что увеличило количество фискализованных точек, где производятся расчеты за товары.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Всего в Украине уже зарегистрировано более 953 тысяч РРО/ПРРО.

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В Налоговой отмечают, что правильные расчеты в розничной торговле обеспечивают честную конкуренцию, бюджетные поступления и защиту прав потребителей.

Почему это важно

Для потребителей — это гарантия безопасности покупки. Каждый может проверить подлинность чека онлайн в электронном кабинете.

Это очень актуально для интернет магазинов, ведь фискальный чек позволяет подтвердить покупку и вернуть товар при необходимости.

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Для бизнеса облегчает контроль остатков товаров и позволяет работать в равных и прозрачных условиях без недобросовестной конкуренции.

Для государства — увеличение налогов для финансирования важных потребностей В первую очередь речь идет о поддержке военных и оказании социальной помощи гражданам.

Напомним, регистратор расчетных операций (РРО) обязаны использовать большинство физических лиц-предпринимателей.

Если по закону ФЛП должен установить устройство, но не сделал этого, ему грозит штрафная санкция. Однако некоторые представители бизнеса освобождены от такой обязанности.

По состоянию на 2025 год, обязанность зарегистрировать РРО лежит на:

предпринимателях 2−4 групп;

ФЛП на общей системе налогообложения.

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