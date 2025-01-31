Налоговый адрес ФЛП на территории боевых действий: нужно ли платить военный сбор — Finance.ua

Налоговый адрес ФЛП на территории боевых действий: нужно ли платить военный сбор Сегодня 17:22

Налоговый адрес ФЛП на территории боевых действий: нужно ли платить военный сбор

Физические лица — предприниматели — плательщики единого налога первой и второй группы имеют право не уплачивать военный сбор, если их налоговый адрес находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Сроки

Речь идет о периоде с первого числа месяца, когда начались боевые действия, возникла угроза боевых действий или началась временная оккупация такой территории. Освобождение от уплаты продолжается до последнего числа месяца, когда боевые действия завершились, угроза исчезла или оккупация прекращена.

Что нужно знать таким ФЛП

· Такие ФЛП не заполняют декларацию плательщика единого налога за период, когда они не уплачивали единый налог и военный сбор.

· Если плательщики воспользовались правом не уплачивать военный сбор, контролирующий орган не начисляет им соответствующие авансовые взносы.

· Налоговые обязательства по военному сбору начисляются только за периоды, когда сбор был уплачен и отражен в декларации.

· Штрафы и пеня за неуплату или неполную уплату авансовых взносов по военному сбору к таким плательщикам не применяются.

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«Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф»:

1. утвержден Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

2. определяет территории, где продолжались или продолжаются боевые действия или есть временная оккупация;

3. содержит даты начала и завершения боевых действий, возможности их возникновения, а также начала и завершения оккупации.

Важно: если ФЛП меняет местонахождение на территорию, не указанную в Перечне, вышеуказанные нормы не применяются к нему с первого числа месяца, следующего за месяцем такого изменения.

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Согласно статистике Опендатабота, каждый третий ФЛП закрывается в первый год работы. При этом треть новых дел открывается в сфере торговли, а ІТ-сектор привлекает 7,6% новых предпринимателей.

По информации Опендатабота, с момента подписания президентом закона о повышении налогов прекратили свою деятельность 22,5 тысячи ФЛП. В первые дни количество закрытий достигало более 1000 ежедневно, а 29 ноября — в день подписания закона — зафиксировано 2332 закрытых бизнеса. В то же время Гетманцев опроверг массовое закрытие ФЛП после повышения налогов.

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