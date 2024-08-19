В Украине установлен исторический рекорд ежедневного количества чеков РРО — Гетманцев — Finance.ua
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В Украине установлен исторический рекорд ежедневного количества чеков РРО — Гетманцев

Казна и Политика
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В Украине установлен исторический рекорд ежедневного количества чеков РРО — Гетманцев
В Украине установлен исторический рекорд ежедневного количества чеков РРО — Гетманцев
В июле этого года установлен исторический рекорд ежедневного количества чеков РРО — 26,6 млн, среднедневная сумма выручки составляет 12,2 млрд гривен.
Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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В целом за прошлый месяц создано 827,9 млн чеков на сумму 377,23 млрд гривен.
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По сравнению с предыдущим месяцем рост средних продаж произошел на 3,4%, а по сравнению с обычным на 22%, что свидетельствует о постоянной динамике отбеливания торговли.
Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что детенизация экономики является резервом, который можно использовать вместо повышения налогов.
Как отметил Гетманцев, теневая экономика формировалась в Украине 30 лет, соответственно недостаточно года или двух, чтобы ее вывести из тени. Нардеп подчеркнул, что в ходе дискуссий в возглавляемом им Комитете бизнес-ассоциации отмечают, что детенизация экономики является тем резервом, который можно использовать вместо повышения налогов.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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