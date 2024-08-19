В Украине установлен исторический рекорд ежедневного количества чеков РРО — Гетманцев Сегодня 15:45 — Казна и Политика

В Украине установлен исторический рекорд ежедневного количества чеков РРО — Гетманцев

В июле этого года установлен исторический рекорд ежедневного количества чеков РРО — 26,6 млн, среднедневная сумма выручки составляет 12,2 млрд гривен.



Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В целом за прошлый месяц создано 827,9 млн чеков на сумму 377,23 млрд гривен.

Читайте также Гетманцев оценил масштаб теневой экономики: сколько налогов не получает бюджет

По сравнению с предыдущим месяцем рост средних продаж произошел на 3,4%, а по сравнению с обычным на 22%, что свидетельствует о постоянной динамике отбеливания торговли.

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что детенизация экономики является резервом, который можно использовать вместо повышения налогов.

Как отметил Гетманцев, теневая экономика формировалась в Украине 30 лет, соответственно недостаточно года или двух, чтобы ее вывести из тени. Нардеп подчеркнул, что в ходе дискуссий в возглавляемом им Комитете бизнес-ассоциации отмечают, что детенизация экономики является тем резервом, который можно использовать вместо повышения налогов.

Finance.ua давно анализирует предложения по картам с кешбэком в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать подходящий именно вам «пластик».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.