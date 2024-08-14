Гетманцев прокомментировал снижение кредитного рейтинга Украины до уровня «выборочный дефолт» — Finance.ua

Гетманцев прокомментировал снижение кредитного рейтинга Украины до уровня «выборочный дефолт» Сегодня 20:03 — Казна и Политика

Гетманцев прокомментировал снижение кредитного рейтинга Украины до уровня «выборочный дефолт»

Рейтинговое агентство Fitch ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с уровня «С» (дефолт неизбежен) до «RD» (ограниченный дефолт), а евробондов-2026 на 750 млн долл., по которым Украина не оплатила купон 1 августа, — до уровня «D» (дефолт). Такой пересмотр рейтинга абсолютно ожидаемый и временный.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, снижение рейтинга отражает:

начало процедуры обмена проблемного долга в соответствии с условиями реструктуризации, о чем было объявлено 9 августа; формальный пропуск Украиной купонного платежа по одному из выпусков еврооблигаций, который должен был состояться 1 августа (+10-дневный льготный период), но при этом стороны уже были в процедуре реструктуризации.

Гетманцев напомнил, что Украина сейчас находится на этапе финализации соглашения о реструктуризации долга по суверенным еврооблигациям и гарантированным облигациям Укравтодора, принципиальная договоренность по которой была достигнута 22 июля с Комитетом кредиторов.

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Согласно достигнутым договоренностям, 9 августа Украина объявила о предложении обмена и запросе на согласие об изменениях условий выпуска еврооблигаций. Сейчас проходит голосование со стороны держателей еврооблигаций, которое продлится до 27 августа.

Для его результативного завершения необходима поддержка не менее 2/3 держателей еврооблигаций всех выпусков и более 50% каждого выпуска.

После завершения всех формальных юридических процедур реструктуризации кредитный рейтинг Украины снова будет повышен до уровня «СС» или «CCC».

«Пока будет продолжаться полномасштабная война, наш кредитный рейтинг будет оставаться спекулятивным, а доступ к внешнему коммерческому рынку заимствований закрытым или существенно ограниченным. В таких условиях важно, чтобы Украина оставалась надежным и предсказуемым должником, что собственно мы и демонстрируем все это время», — пояснил нардеп.

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