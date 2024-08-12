Украина официально начала реструктуризацию долга на $23 млрд — Finance.ua
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Украина официально начала реструктуризацию долга на $23 млрд

Казна и Политика
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Украина официально начала реструктуризацию долга на $23 млрд
Украина официально начала реструктуризацию долга на $23 млрд
Украина объявила об операции по обмену и запросу на согласие об изменениях в условиях существующих еврооблигаций.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Украина объявила о предложении обмена и запросе на согласие об изменении условий государственных еврооблигаций в обращении и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора.
Предложение Украины инвесторам включает условия принципиальных договоренностей, достигнутых с Комитетом держателей еврооблигаций 22 июля, и изложено в Меморандуме о предложении обмена и запросе на согласие. Меморандум доступен владельцам еврооблигаций по ссылке.
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«Мы переходим к решающему этапу нашей операции по восстановлению долговой устойчивости Украины: бондхолдеры начинают голосование по предложению обмена и утверждению изменений условий наших еврооблигаций в соответствии с принципиальными договоренностями, достигнутыми с Комитетом кредиторов 22 июля. Этот этап подытоживает почти два года основательных консультаций с инвестиционным сообществом, которые имели целью определить оптимальные условия для всех сторон, включая МВФ и официальных кредиторов», — прокомментировал Юрий Буца, Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.

Зачем это необходимо

Когда соглашение будет завершено, Украина уменьшит свой государственный долг на 8,67 миллиарда долларов США и сэкономит 22,75 миллиарда долларов США на долговых выплатах до 2033 года, что позволит направить эти бюджетные ресурсы на решение неотложных потребностей.

Справка Finance.ua:

  • 3 августа из-за реструктуризации долга Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте (FC) с «CC/C» до «SD/SD» (selective default).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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