Госдолг Украины вырос еще на 1 млрд долларов — Finance.ua

Госдолг Украины вырос еще на 1 млрд долларов Сегодня 10:02

Госдолг Украины вырос еще на 1 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня 2024 года составил 6 трлн 168 млрд гривен или 152,16 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов

В июне 2024 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 52,71 млрд гривен и на 1,16 млрд долларов в долларовом эквиваленте. С начала года госдолг вырос на 6,84 млрд долларов.

Почему показатель растет

По данным Минфина, сейчас госдолг растет в основном из-за увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Большую часть долга Украины составляют займы, полученные от международных финансовых учреждений и правительств других стран.

В июне Украина получила 2,02 млрд долларов от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility.

В то же время Украина выплатила:

73,6 млн долл. за обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

12,6 млн долл. — обслуживание и погашение долга перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;

42,6 млн долл. — уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 248,6 млн долларов.

Средний курс вырос за месяц с 1,9% до 40,48 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

22 июля Украина достигла принципиальных договоренностей с комитетом держателей еврооблигаций. Таким образом, Украина сможет высвободить ресурсы на насущные потребности: оборону, социальную защиту и восстановление.

Так, с Комитетом держателей еврооблигаций Украины были достигнуты принципиальные договоренности о реструктуризации суверенных долговых ценных бумаг, выпущенных на международных рынках капитала, на сумму 23,4 млрд долларов США.

Как пояснили в Минфине, соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга около 60%.

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