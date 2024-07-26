Госдолг Украины вырос еще на 1 млрд долларов — Finance.ua
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Госдолг Украины вырос еще на 1 млрд долларов

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Госдолг Украины вырос еще на 1 млрд долларов
Госдолг Украины вырос еще на 1 млрд долларов
Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня 2024 года составил 6 трлн 168 млрд гривен или 152,16 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
В июне 2024 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 52,71 млрд гривен и на 1,16 млрд долларов в долларовом эквиваленте. С начала года госдолг вырос на 6,84 млрд долларов.
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Почему показатель растет

По данным Минфина, сейчас госдолг растет в основном из-за увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Большую часть долга Украины составляют займы, полученные от международных финансовых учреждений и правительств других стран.
В июне Украина получила 2,02 млрд долларов от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility.
В то же время Украина выплатила:
  • 73,6 млн долл. за обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • 12,6 млн долл. — обслуживание и погашение долга перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
  • 42,6 млн долл. — уплата долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 248,6 млн долларов.
Средний курс вырос за месяц с 1,9% до 40,48 грн/доллар.

Справка Finance.ua:

  • 22 июля Украина достигла принципиальных договоренностей с комитетом держателей еврооблигаций. Таким образом, Украина сможет высвободить ресурсы на насущные потребности: оборону, социальную защиту и восстановление.
  • Так, с Комитетом держателей еврооблигаций Украины были достигнуты принципиальные договоренности о реструктуризации суверенных долговых ценных бумаг, выпущенных на международных рынках капитала, на сумму 23,4 млрд долларов США.
  • Как пояснили в Минфине, соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга около 60%.
По материалам:
РБК-Україна
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