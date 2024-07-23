У Украины самый большой в мире бюджетный дефицит, — депутат ВР Сегодня 12:02

У Украины самый большой в мире бюджетный дефицит, — депутат ВР

У Украины уникальная ситуация, при которой ее бюджетный дефицит является самым большим в мире, поскольку расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого.

Об этом сказал член Комитета ВР по бюджету Павел Фролов.

«Каждый год наша страна ищет около 40 млрд долларов, чтобы покрыть выплату всех социальных расходов, пенсий, зарплаты учителям и врачам. Ведь все налоги и сборы и все, что зарабатывает Украина, направляются на противодействие агрессии россии и поддержку армии», — пояснил парламентарий.

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В целом, по его словам, ситуация с бюджетом сложная, и она такая с начала вторжения рф. В этом году ситуация с покрытием 40-миллиардного дефицита более-менее нормальная благодаря выделению финансовой помощи со стороны международных партнеров. Однако Украине постоянно нужно бороться, чтобы эта поддержка не уменьшалась и в следующем году.

«Бюджетный процесс начнется в сентябре, там ситуация гораздо хуже, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы убедить наших партнеров, что допускать уменьшения поддержки Украины нельзя. У нас уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире. Расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого», — подытожил депутат.

Справка Finance.ua:

22 июля Украина обнародовала заявление на Лондонской фондовой бирже, в котором сообщила, что с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины были достигнуты принципиальные договоренности о реструктуризации суверенных долговых ценных бумаг, выпущенных на международных рынках капитала, на сумму 23,4 млрд долларов США.

Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%. Что это даст — рассказали по ссылке.



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