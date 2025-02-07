Кто из ФЛП должен установить РРО — штрафы в 2025 году
Регистратор расчетных операций (РРО) обязаны использовать большинство физических лиц-предпринимателей. Если по закону ФЛП должен установить устройство, но не сделал этого, ему грозит штрафная санкция. Однако некоторые представители бизнеса освобождены от такой обязанности.
Рассказываем, что нужно знать о применении РРО, ссылаясь на Закон Украины № 265/95.
Кто из ФЛП должен установить РРО
Регистратором расчетных операций называют устройство, которое хранит информацию об оплате товаров и услуг, а также передает сведения фискальным органам. По состоянию на 2025 год, обязанность зарегистрировать РРО лежит на:
- предпринимателях 2−4 групп;
- ФЛП на общей системе налогообложения.
В целом это касается практически всех юридических лиц и ФЛП, которые ведут деятельность в сфере розничной торговли или общественного питания, предоставляют услуги населению, принимают оплату за товар наличными/банковскими картами
и т. п.
Кто может не использовать РРО
Из всех правил есть исключения. К примеру, регистратор расчетных операций могут не устанавливать предприниматели 1 группы упрощенной системы налогообложения (которые осуществляют торговлю исключительно на рынках или предоставляют бытовые услуги населению, не имея наемных работников). Плюс в перечень входят ФЛП 2−4 групп, которые занимаются торговлей в селах при следующих условиях:
- годовой объем дохода не превышает 1,09 млн гривен в год на одно структурное подразделение/пункт продаж;
- в торговых объектах не продают подакцизные товары;
- не ведут дистанционную торговлю;
- местным советом не принято решение об обязательном применении РРО.
Также льгота распространяется на бизнес, занимающийся реализацией воды, молока, кваса, растительного масла и живой рыбы из автоцистерн/бочек. Или продает блюда и безалкогольные напитки в буфетах учебных заведений, проездные документы, билеты государственных лотерей.
Если предприниматель принимает оплату исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания, сервисов перевода средств по реквизитам IBAN или терминалом самообслуживания, также может не использовать РРО.
В случае отсутствия регистратора, когда это необходимо, ФЛП грозят штрафы. Размер финансовой санкции — 100% от суммы товаров, проданных без РРО. Это наказание за первое выявленное нарушение, а за повторное — 150%.
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