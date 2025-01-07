Минфин продлил переход на новую форму фискальных чеков — Finance.ua
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Минфин продлил переход на новую форму фискальных чеков

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Минфин продлил переход на новую форму фискальных чеков
Минфин продлил переход на новую форму фискальных чеков
Министерство финансов Украины продлило до 1 марта 2025 года переходный период для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов.
Об этом сообщает Минфин.
«До 1 марта разрешено формирование регистраторами расчетных операций, версии которых включены в Государственный реестр РРО и ПРРО, документы по старой форме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятия могут добровольно перейти на новые формы фискальных чеков до 1 марта, однако это не обязательно.
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Соответствующие изменения внесены приказом от 30 декабря 2024 г. № 674 в приказ № 601 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 21 января 2016 г. № 13».
Отсрочка связана с длительной процедурой согласования и регистрации приказа. Это предоставит бизнесу больше времени для настройки кассовых аппаратов и программных РРО по новым требованиям.
Согласно предыдущему приказу, с 1 января 2025 года предприниматели должны обеспечить выдачу расчетных документов по новой форме. Для магазинов беспошлинной торговли предусмотрены особые условия — в течение 3 месяцев они могут выдавать чеки по старой форме, но с обязательным указанием паспортных данных покупателя и подробной информации об алкогольных напитках и табачных изделиях.
По материалам:
Укрінформ
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