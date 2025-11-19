0 800 307 555
В Украине хотят запретить выселять ВПЛ из мест для временного проживания — детали законопроекта

Депутаты зарегистрировали законопроект № 14219, который будет гарантировать внутренне перемещенным лицам право находиться в местах временного проживания (МВП) в течение военного положения и полгода после его завершения.
Об этом сообщил председатель Специальной комиссии по защите ВПЛ Павел Фролов.
По его словам, ВПЛ обращаются в органы местной власти по поводу бесплатного проживания в МВП из-за отсутствия средств для аренды жилья.
Впрочем, случаются многочисленные случаи принудительного выселения переселенцев, поскольку местные и государственные органы власти исключают объект из перечня МВП, что автоматически ведет к выселению ВПЛ.
Вследствие этого ВПЛ вынуждены ехать за границу в поисках лучшей доли или вообще возвращаться на ВОТ или территории боевых действий, что несет прямую угрозу их жизни и здоровью.

Что предлагают депутаты

Закон будет гарантировать право ВПЛ на пребывание в МВП в течение военного положения и 6 месяцев после его окончания.
«Таким образом ВПЛ получат возможность находиться в МВП до прекращения или отмены действия военного положения, что обеспечит их решением их жилищного вопроса и гарантиями со стороны государства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в следующем году в Украине будет внедрена программа обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности. После рассмотрения в первом чтении проекта государственного бюджета на 2026 год народные депутаты поддержали правку, касающуюся увеличения помощи на проживание для ВПЛ на 1 миллиард гривен. Дополнительно предложено выделить еще 500 миллионов гривен на обеспечение жильем переселенцев в сельской местности.
Вопрос жилья для внутренне перемещенных лиц сейчас приобрел еще большую актуальность. Поэтому государство предусмотрело дополнительные механизмы для постановки ВПЛ на квартирный учет даже тогда, когда у людей формально есть жилье на оккупированных территориях или жилье было разрушено.
На квартирный учет принимают граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом не все, кто арендует жилье или проживает в общежитии, автоматически входят в эту категорию.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
