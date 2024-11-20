Как получить кредит в Германии: условия и документы — Finance.ua

Как получить кредит в Германии: условия и документы Сегодня 20:03 — Кредит&Депозит

Как получить кредит в Германии: условия и документы

Основными факторами, влияющими на выдачу кредита в Европе, являются кредитная история заемщика, наличие постоянного дохода, гражданство или вид на жительство, а также подтверждение платежеспособности. В зависимости от типа кредита (ипотека, автокредит, потребительский кредит, кредит на бизнес) требования к заемщику могут меняться.

Немецкие банки предлагают следующие виды кредитов: потребительский кредит (Ratenkredit) для приобретения товаров или услуг; ипотечный кредит (Baufinanzierung) для покупки жилья, овердрафт (Dispositionskredit) — лимит на банковском счете, позволяющий снимать больше денег, чем есть на счете.

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Для получения кредита в Германии иностранцам, включая украинцев, нужно выполнить ряд условий и подготовить пакет документов.

Основные условия для получения кредита

Кредит могут получить только проживающие на территории Германии (граждане или иностранцы с разрешением на проживание). Нужно иметь стабильный источник дохода, как правило, от трудоустройства или предпринимательской деятельности. Некоторые банки требуют наличия трудового контракта на неопределенный срок или долгосрочного контракта.

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Кредитная история (SCHUFA) должна быть положительной. Информация о финансовом поведении хранится в базе данных SCHUFA. Если у вас есть долги или непогашенные кредиты, это может усложнить процесс. Обычно кредит могут получить лица от 18 лет. Некоторые банки устанавливают возраст от 21 до 65 лет.

Список документов для получения кредита

Чтобы подать заявку на кредит в немецком банке, обычно необходимы следующие документы:

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

вид на жительство: если вы не гражданин Германии, нужно подтвердить свой легальный статус (вид на жительство);

справка о доходах: обычно это выписки с банковского счета за последние 3 месяца или справка о зарплате (Lohnabrechnung);

налоговая декларация: особенно актуально для предпринимателей и фрилансеров;

выписка из кредитной истории (SCHUFA): в большинстве случаев банки сами получают эту информацию, но иногда нужно предоставить ее самостоятельно;

справка от работодателя, подтверждающая ваш трудовой контракт и доход.

После подачи заявки банк анализирует вашу платежеспособность и кредитную историю. После одобрения заявки следует подписать кредитный договор. Средства зачисляются на ваш банковский счет, после чего вы начинаете платить кредит в соответствии с согласованными условиями.

Перед подписанием договора тщательно ознакомьтесь со всеми условиями, в частности, с процентной ставкой (Zinssatz) и дополнительными комиссиями. Если кредитная история или доход не соответствуют требованиям банка, можно рассмотреть возможность привлечения поручителя.

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Подавайте заявку в немецких банках, таких как Deutsche Bank, Commerzbank или Sparkasse. Онлайн-платформы, как Smava и Check24 также помогают найти лучшие условия.

Кредитные ставки для потребительских кредитов в Германии составляют около 5,5%, с учетом базовой ставки ЕЦБ (4,5%), которая влияет на процентные ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Это делает Германию относительно привлекательной для кредитования в Европе.

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