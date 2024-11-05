Каким банкам украинцы доверяют свои деньги — Finance.ua

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Каким банкам украинцы доверяют свои деньги

Кредит&Депозит
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Каким банкам украинцы доверяют свои деньги
Каким банкам украинцы доверяют свои деньги
В сентябре 2024 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц украинцы хранили 1 трлн 326 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Так, по дани НБУ, по состоянию на 1 октября 2024 года в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 69,2 млн вкладов граждан и ФЛП.

В каких банках украинцы хранят больше всего средств:

  1. ПриватБанк — 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 496,8 млрд гривен;
  2. Ощадбанк — 13,0 млн вкладчиков, 205,4 млрд гривен;
  3. Универсал банк — 8,8 млн вкладчиков, 98,2 млрд гривен;
  4. Райффайзен Банк — 3,4 млн. вкладчиков, 76,4 млрд гривен;
  5. Укрсиббанк — 2,3 млн вкладчиков, 60,6 млрд гривен;
  6. ПУМБ — 3,1 млн вкладчиков, 58,2 млрд гривен;
  7. Сенс Банк — 2,9 млн вкладчиков, 48,8 млрд гривен;
  8. Укрэксимбанк — 0,5 млн вкладчиков, 40,6 млрд гривен;
  9. Укргазбанк — 1,5 млн вкладчиков, 35,0 млрд гривен;
  10. ОТП Банк — 1,0 млн вкладчиков, 34,0 млрд гривен.

В каких валютах держат депозиты:

  • в гривне: 59,0 млн вкладов на 854 млрд гривен;
  • в валюте: 10,2 млн вкладов на сумму 472 млрд гривен.
Напомним, банки ожидают снижения стоимости депозитов домохозяйств и корпораций в IV квартале, однако оценки более сдержанны, чем в первые два квартала этого года.
По данным Фонда гарантирования, с начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 90,9 млрд грн, из которых 54,1 млрд грн реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).
Председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов прогнозирует, что до конца года ставки по депозитам останутся без особых изменений: максимальные ставки по наиболее длительным по времени гривневым вкладам (от 1 года до 2,5 лет) будут на уровне 15−15,5%, а доходность вкладов в иностранной валюте не превысит 1,5% годовых
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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