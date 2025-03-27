Как украинцам получить ипотеку в Германии — Finance.ua

Как украинцам получить ипотеку в Германии Сегодня 19:15 — Кредит&Депозит

Как украинцам получить ипотеку в Германии

Германия — одна из самых привлекательных стран для получения ипотеки. Низкие процентные ставки, длительный срок кредитования (до 30 лет) и стабильность банковской системы делают ее лидером в этом вопросе. Однако требования к заемщикам достаточно высокие: необходимо иметь вид на жительство, стабильный доход и безупречную кредитную историю.

Условия и требования:

процентные ставки одни из самых низких в Европе (около 1,9% годовых);

продолжительность ипотеки может достигать 30 лет;

тщательная проверка финансового положения заемщика;

ежемесячные выплаты не должны превышать 40% чистого дохода после уплаты налогов;

кредитное соглашение должно быть погашено до выхода на пенсию;

наличие вида на жительство (Aufenthaltserlaubnis) или постоянного вида на жительство (Niederlassungserlaubnis);

стабильный доход и позитивная кредитная история;

первоначальный взнос от 20%-40% стоимости недвижимости.

Читайте также В каких городах Германии самая высокая и самая низкая стоимость аренды и покупки жилья

Пакет документов:

паспорт (заграничный);

вид на жительство (Aufenthaltserlaubnis) или постоянный вид на жительство (Niederlassungserlaubnis);

справка о доходах за последние 3−6 месяцев (подтверждение дохода от 3 тыс. евро/мес. и трудовой договор с немецкой компанией (минимум 3 месяца работы);

обязательный банковский счет (украинцам нужно открыть счет в немецком банке за 2−3 года до подачи заявки);

налоговая декларация и выписка из кредитного бюро (Schufa);

подтверждение наличия первоначального взноса.

Читайте также Украинцам стали отказывать во въезде в Германию: кого перестали впускать в страну

Особенности для украинских беженцев:

украинцы со статусом временной защиты (Section 24 AufenthG), проживающие в социальном жилье, имеют меньше возможностей в доступе к ипотеке, поскольку банки реже одобряют кредиты без постоянного вида на жительство. Также есть риск отказа, если раньше была получена защита в другой стране ЕС.

Детальнее о том, в каких странах украинцам легче будет получить ипотеку, а где должны быть готовы к непростым условиям, рассказываем в статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.