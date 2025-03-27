Как украинцам получить ипотеку в Германии — Finance.ua

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Как украинцам получить ипотеку в Германии

Кредит&Депозит
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Как украинцам получить ипотеку в Германии
Как украинцам получить ипотеку в Германии
Германия — одна из самых привлекательных стран для получения ипотеки. Низкие процентные ставки, длительный срок кредитования (до 30 лет) и стабильность банковской системы делают ее лидером в этом вопросе. Однако требования к заемщикам достаточно высокие: необходимо иметь вид на жительство, стабильный доход и безупречную кредитную историю.
Условия и требования:
  • процентные ставки одни из самых низких в Европе (около 1,9% годовых);
  • продолжительность ипотеки может достигать 30 лет;
  • тщательная проверка финансового положения заемщика;
  • ежемесячные выплаты не должны превышать 40% чистого дохода после уплаты налогов;
  • кредитное соглашение должно быть погашено до выхода на пенсию;
  • наличие вида на жительство (Aufenthaltserlaubnis) или постоянного вида на жительство (Niederlassungserlaubnis);
  • стабильный доход и позитивная кредитная история;
  • первоначальный взнос от 20%-40% стоимости недвижимости.
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Пакет документов:
  • паспорт (заграничный);
  • вид на жительство (Aufenthaltserlaubnis) или постоянный вид на жительство (Niederlassungserlaubnis);
  • справка о доходах за последние 3−6 месяцев (подтверждение дохода от 3 тыс. евро/мес. и трудовой договор с немецкой компанией (минимум 3 месяца работы);
  • обязательный банковский счет (украинцам нужно открыть счет в немецком банке за 2−3 года до подачи заявки);
  • налоговая декларация и выписка из кредитного бюро (Schufa);
  • подтверждение наличия первоначального взноса.
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Особенности для украинских беженцев:
  • украинцы со статусом временной защиты (Section 24 AufenthG), проживающие в социальном жилье, имеют меньше возможностей в доступе к ипотеке, поскольку банки реже одобряют кредиты без постоянного вида на жительство. Также есть риск отказа, если раньше была получена защита в другой стране ЕС.
Детальнее о том, в каких странах украинцам легче будет получить ипотеку, а где должны быть готовы к непростым условиям, рассказываем в статье:

Жилье в Европе: как украинцам получить ипотеку и в каких странах самые выгодные условия 🏠

По материалам:
Finance.ua
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