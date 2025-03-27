Как украинцам получить ипотеку в Германии — Finance.ua

Как украинцам получить ипотеку в Германии
Германия — одна из самых привлекательных стран для получения ипотеки. Низкие процентные ставки, длительный срок кредитования (до 30 лет) и стабильность банковской системы делают ее лидером в этом вопросе. Однако требования к заемщикам достаточно высокие: необходимо иметь вид на жительство, стабильный доход и безупречную кредитную историю.
Условия и требования:
- процентные ставки одни из самых низких в Европе (около 1,9% годовых);
- продолжительность ипотеки может достигать 30 лет;
- тщательная проверка финансового положения заемщика;
- ежемесячные выплаты не должны превышать 40% чистого дохода после уплаты налогов;
- кредитное соглашение должно быть погашено до выхода на пенсию;
- наличие вида на жительство (Aufenthaltserlaubnis) или постоянного вида на жительство (Niederlassungserlaubnis);
- стабильный доход и позитивная кредитная история;
- первоначальный взнос от 20%-40% стоимости недвижимости.
Пакет документов:
- паспорт (заграничный);
- вид на жительство (Aufenthaltserlaubnis) или постоянный вид на жительство (Niederlassungserlaubnis);
- справка о доходах за последние 3−6 месяцев (подтверждение дохода от 3 тыс. евро/мес. и трудовой договор с немецкой компанией (минимум 3 месяца работы);
- обязательный банковский счет (украинцам нужно открыть счет в немецком банке за 2−3 года до подачи заявки);
- налоговая декларация и выписка из кредитного бюро (Schufa);
- подтверждение наличия первоначального взноса.
Особенности для украинских беженцев:
- украинцы со статусом временной защиты (Section 24 AufenthG), проживающие в социальном жилье, имеют меньше возможностей в доступе к ипотеке, поскольку банки реже одобряют кредиты без постоянного вида на жительство. Также есть риск отказа, если раньше была получена защита в другой стране ЕС.
Детальнее о том, в каких странах украинцам легче будет получить ипотеку, а где должны быть готовы к непростым условиям, рассказываем в статье:
Жилье в Европе: как украинцам получить ипотеку и в каких странах самые выгодные условия 🏠
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