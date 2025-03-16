В каких городах Германии самая высокая и самая низкая стоимость аренды и покупки жилья — Finance.ua

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В каких городах Германии самая высокая и самая низкая стоимость аренды и покупки жилья

Мир
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В каких городах Германии самая высокая и самая низкая стоимость аренды и покупки жилья
В каких городах Германии самая высокая и самая низкая стоимость аренды и покупки жилья
В 2025 году средняя цена квадратного метра квартиры в Германии составляет 4161 евро, что на 0,9% больше, чем год назад. В то же время, стоимость аренды также выросла на 6,38%, достигнув в среднем 13,55 евро/кв. м.
Об этом пишет издание Digital Daily News.

Где дороже всего и дешевле всего покупать жилье в Германии

Самым дорогим городом для покупки жилья остается Мюнхен, где стоимость квадратного метра достигает 7384,75 евро.
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Этот город традиционно привлекает инвесторов и высокооплачиваемых специалистов, что поддерживает высокий уровень цен. Однако за последний год в Мюнхене наблюдалось незначительное снижение цен на 2,01%.
Другие крупные города, такие как Франкфурт-на-Майне (5 825,85 евро/кв. м), Штутгарт (5 287,10 евро/кв. м) и Гамбург (5 284,18 евро/кв. м), также демонстрируют высокие цены, хотя в Гамбурге также зафиксировано снижение на 1%.
Эти города являются важными экономическими центрами, привлекающими большое количество людей, что в свою очередь влияет на цены на недвижимость.
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В противоположность этим городам в Вуппертале можно приобрести жилье за ​​2416,39 евро/кв. м, что делает его наиболее доступным городом для покупки квартиры в Германии.
Другие города с относительно низкими ценами включают в себя Дуйсбург (2 446,56 евро/кв. м), Бохум (2 833,62 евро/кв. м) и Эссен (2 916,77 евро/кв. м).
Интересно, что даже в 2025 году цены на недвижимость продолжают расти в таких городах, как Вупперталь (+6,9%) и Ганновер (+5,61%). Это свидетельствует о том, что рынок недвижимости Германии остается динамичным и реагирует на разные экономические и социальные факторы.

Сколько стоит аренда квартиры в Германии?

Помимо покупки аренда жилья также является важным аспектом рынка недвижимости Германии. Средняя цена аренды составляет 13,55 евро/кв. м, что на 6,38% больше, чем в прошлом году.
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Арендная плата растет практически во всех городах Германии. Наибольший рост зафиксирован в Нюрнберге (+11,32%), Лейпциге (+11,03%) и Вуппертале (+9,37%).
Самым дорогим городом для аренды квартиры является Мюнхен, где цена составляет 23,58 евро/кв. м. Другие дорогостоящие города включают Франкфурт-на-Майне (19,16 евро/кв. м), Штутгарт (17,68 евро/кв. м) и Берлин (17,48 евро/кв. м).
Самые низкие цены на аренду зафиксированы в следующих городах:
  • Дуйсбург — 8,40 евро/кв. м (+6,53%);
  • Вупперталь — 9,23 евро/кв. м (+9,37%);
  • Бохум — 9,25 евро/кв. м (+5,03%);
  • Эссен — 9,83 евро/кв. м (+9,35%);
  • Дортмунд — 9,92 евро/кв. м (+4,07%).

Чего ждать от цен на недвижимость в Германии

По прогнозам аналитиков, в ближайшее время значительных изменений на рынке недвижимости Германии не ожидается.
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Цены на покупку жилья будут оставаться стабильными или расти в пределах 1−2% в большинстве городов.
В то же время аренда может продолжать расти из-за высокого спроса, особенно в городах, популярных среди трудовых мигрантов и студентов.
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По материалам:
Novyny.live
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