Сколько украинских беженцев в Германии уже работают — исследование Сегодня 21:00

Сколько украинских беженцев в Германии уже работают — исследование

Как сообщили в Федеральном институте исследований населения (BiB), данные которого приводит агентство ntv , интеграция украинских беженцев на немецком рынке труда набирает значительные обороты. Все больше украинцев, которые сейчас находятся в Германии, получают работу.

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Несмотря на недавнее ухудшение ситуации на рынке труда, 43% украинских беженцев удалось трудоустроить в четвертом квартале прошлого года.

При этом, согласно официальным цифрам, весной трудоустроились только 30% украинцев, а летом 2022 года всего 16%.

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Украинцы, которые раньше не могли работать из-за посещения языковых курсов, теперь выходят на рынок труда.

Какие проблемы

Главной проблемой остается уровень владения немецким языком, который часто требуется на рынке труда.

Три четверти искателей убежища из Украины закончили хотя бы один языковой курс:

только 27% из них получили сертификат, подтверждающий знание языка на уровне В2, необходимом для многих профессий.

Ранее мы писали , в 2025 году в Германии по ряду причин, таких как, технологический прогресс, старение населения и переход к экологически чистым источникам энергии, формируется потребность в специалистах определенных отраслей.

Сфера информационных технологий остается на пике популярности. Профессионалы по разработке программного обеспечения, кибербезопасности и анализа данных (Data Science) пользуются особым спросом. Компании инвестируют в цифровизацию и автоматизацию, создавая новые рабочие места.

Также из-за старения населения Германии спрос на медицинских работников постоянно растет. Наиболее востребованы: врачи (терапевты, хирурги, кардиологи и медсестры и сиделки).

Справка Finance.ua:

Германия предлагает множество возможностей для предпринимателей, и в 2025 году украинцы могут использовать эти преимущества для открытия собственного дела. Правильный выбор направления бизнеса является решающим для успешного старта. Сегодня иностранцы чаще всего выбирают компании в сфере торговли, информационных технологий, туризма, а также услуги парикмахеров, медицинские кабинеты.

Также наиболее прибыльным видом бизнеса считается недвижимость, а именно сдача в аренду жилой и коммерческой недвижимости — офисов и складов.

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