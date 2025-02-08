Безробіття в Німеччині сягнуло рекордного рівня за десятиліття — Finance.ua

Безробіття в Німеччині сягнуло рекордного рівня за десятиліття Сьогодні 22:18 — Світ

Безробіття в Німеччині сягнуло рекордного рівня за десятиліття

Кількість безробітних у Німеччині в січні 2025 року сягнула майже трьох мільйонів, що стало рекордним показником за останнє десятиліття.

Про це, як повідомляє DW, показали дані Федерального агентства зайнятості Німеччини.

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За попередніми офіційними даними, рівень безробіття в Німеччині зріс на 0,4 пункта з грудня 2024 року і сягнув 6,4%.

Це означає, що кількість безробітних у країні збільшилась на 187 тисяч у порівнянні з попереднім роком і сягнула 2,993 мільйона.

Востаннє кількість безробітних у січні була вищою у 2015-му, коли їх було 3,032 мільйона.

Чому зростає безробіття

Різке зростання безробіття в січні є типовим, оскільки багато сезонних трудових контрактів закінчуються з Новим роком, а роботи, що залежать від погоди, наприклад, у будівництві, призупиняються.

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Водночас німецькі роботодавці вважають дані, опубліковані Федеральним агентством зайнятості, тривожним сигналом.

За словами президента Конфедерації німецьких асоціацій роботодавців Німеччини Райнера Дульгера, «економічна та структурна слабкість німецької економіки з усією силою б’є по ринку праці».

Нагадаємо, Україна активізує зусилля щодо заохочення біженців від війни повернутися з Німеччини додому. Причиною цього є брак робочої сили.

Європейська правда За матеріалами:

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