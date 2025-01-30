У Німеччині знизили прогноз зростання ВВП — Finance.ua

У Німеччині знизили прогноз зростання ВВП Сьогодні 18:45 — Світ

У Німеччині знизили прогноз зростання ВВП

Німецька економіка і в 2025 році не зможе показати істотного зростання, якого потребує для вирішення нагальних проблем.

Такий невтішний прогноз представив у четвер у Бундестазі міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек.

«Німеччина перебуває у важкій ситуації, <…> у глибокій структурній кризі», — констатував Габек.

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За словами міністра, уряд був змушений зменшити цьогорічний прогноз зростання валового внутрішнього продукту, з поправкою на ціни, до 0,3% (ще восени очікувалося зростання на рівні 1,1%). Тепер зростання на 1,1% очікують у 2026 році. Це, втім, буде можливим, якщо міжнародна кон’юнктура покращиться, а протекціоністські заходи, якими погрожує уряд США, не будуть втілені в життя.

Згідно з річним економічним звітом, який Габек представив депутатам, торік ВВП країни знизився на 0,2%; у 2023 році падіння сягнуло 0,3%.

У четвертому кварталі 2024 року ВВП був приблизно на тому ж рівні, що й у жовтні — грудні 2019 року.

У звіті зазначається, що німецька економіка вже два роки перебуває в стагнації та відновлюється повільніше, ніж очікувалося, зокрема, через значне підвищення рівня цін із 2021 року.

Опозиція покладає провину за таку економічну ситуацію на нинішній коаліційний уряд.

Укрінформ За матеріалами:

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