У Німеччині знизили прогноз зростання ВВП — Finance.ua

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У Німеччині знизили прогноз зростання ВВП

Світ
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У Німеччині знизили прогноз зростання ВВП
У Німеччині знизили прогноз зростання ВВП
Німецька економіка і в 2025 році не зможе показати істотного зростання, якого потребує для вирішення нагальних проблем.
Такий невтішний прогноз представив у четвер у Бундестазі міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек.
«Німеччина перебуває у важкій ситуації, <…> у глибокій структурній кризі», — констатував Габек.
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За словами міністра, уряд був змушений зменшити цьогорічний прогноз зростання валового внутрішнього продукту, з поправкою на ціни, до 0,3% (ще восени очікувалося зростання на рівні 1,1%). Тепер зростання на 1,1% очікують у 2026 році. Це, втім, буде можливим, якщо міжнародна кон’юнктура покращиться, а протекціоністські заходи, якими погрожує уряд США, не будуть втілені в життя.
Згідно з річним економічним звітом, який Габек представив депутатам, торік ВВП країни знизився на 0,2%; у 2023 році падіння сягнуло 0,3%.
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У четвертому кварталі 2024 року ВВП був приблизно на тому ж рівні, що й у жовтні — грудні 2019 року.
У звіті зазначається, що німецька економіка вже два роки перебуває в стагнації та відновлюється повільніше, ніж очікувалося, зокрема, через значне підвищення рівня цін із 2021 року.
Опозиція покладає провину за таку економічну ситуацію на нинішній коаліційний уряд.
За матеріалами:
Укрінформ
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