ВВП Німеччини впав на 0,2% у 2024: причини рецесії другий рік поспіль — Finance.ua
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ВВП Німеччини впав на 0,2% у 2024: причини рецесії другий рік поспіль

Світ
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ВВП Німеччини впав на 0,2% у 2024: причини рецесії другий рік поспіль
ВВП Німеччини впав на 0,2% у 2024: причини рецесії другий рік поспіль
ВВП Німеччини, найбільшої економіки Європи, впав на 0,2% у 2024 році. Економіка країни падає другий рік поспіль, у 2023-му скорочення склало 0,3%. Виробничий та будівельний сектори стагнують, тоді як сфера послуг та інформаційно-комунікаційний сектор зростають.
Про це повідомили у Федеральному статистичному агентстві Destatis.
За даними Destatis, ВВП Німеччини впав на 0,2% у 2024 році, хоча це й менше падіння на 0,3% у 2023-му. До цього німецька економіка відновлювалась після пандемії Covid-19: зростання спостерігалося що у 2021 році — на 3,7%, що у 2022-му — на 1,4%.
ВВП Німеччини впав на 0,2% у 2024: причини рецесії другий рік поспіль
«Економічні та структурні негаразди заважали кращому економічному розвитку в 2024-му», — сказала Рут Бранд, голова Destatis.
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За словами Бранд, на скорочення ВВП Німеччини вплинуло, зокрема:
  • посилення конкуренції для німецького експорту на важливих ринках збуту;
  • високі витрати на енергоносії;
  • все ще високий рівень процентних ставок;
  • невизначені економічні перспективи.
У 2024 році німецька галузь машинобудування та автомобільна промисловість мали порівняно меншу продуктивність. Загалом виробничий сектор отримав менший дохід, а валова додана вартість порівняно з 2023-м значно знизилася — на 3%. В енергоємних галузях, таких як хімічна та металургійна промисловість, виробництво також залишалося на низькому рівні, зокрема через високі ціни на енергоносії.
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Будівельний сектор Німеччини також стагнував у 2024 році. Валова додана вартість впала ще жорсткіше порівняно з попереднім роком — на 3,8%. З іншого боку, модернізація та нове будівництво доріг, залізничних ліній і трубопроводів привело до збільшення цивільного будівництва.
Водночас сфера послуг у Німеччині зросла на 0,8% за рік, проте нерівномірно. Валова додана вартість у об’єднаному секторі торгівлі, транспорту та HoReCa стагнувала. Сектор роздрібної торгівлі та постачальники транспортних послуг зросли, тоді як оптова торгівля автомобілями та сектор громадського харчування заробили менше, ніж у 2023-му.
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Інформаційно-комунікаційний сектор і надалі зростав у 2024 році — на 2,5%. Аналогічно продовжили розвиток і сектори з великою часткою держави — освіта і охорона здоров’я. Валова додана вартість цих секторів разом значно зросла порівняно з попереднім роком — на 1,6%.
Зайнятість у Німеччині за рік зросла на 0,2%, або на 72 тис. працевлаштованих. У середньому за минулий рік в Німеччині було зайнято 46,1 млн людей. Водночас наприкінці року зростання зайнятості втратило значний імпульс і дещо призупинилося.
За матеріалами:
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