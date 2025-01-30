Підтримка малого та середнього бізнесу: Україна та Німеччина продовжили програму на три роки — Finance.ua

Підтримка малого та середнього бізнесу: Україна та Німеччина продовжили програму на три роки
Україна та Німеччина продовжили програму розвитку бізнесу для малих та середніх підприємств «Партнерство в бізнесі з Німеччиною».
Про це повідомили в Міністерстві економіки України.
Перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко та посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартін Єґер підписали Спільну декларацію про оновлення та продовження програми розвитку бізнесу для малих та середніх підприємств «Партнерство в бізнесі з Німеччиною».
«Сьогодні ми оновлюємо програму співпраці з Німеччиною та продовжуємо її дію на три роки», — заявила Свириденко.
Навіщо це
- Програма спрямована на встановлення ділових контактів між українськими підприємцями та німецьким бізнесом і громадами.
- У межах програми Мінекономіки та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) організовуватимуть конкурси для керівників українських МСП.
- Переможці отримають можливість пройти навчання — онлайн та в Німеччині, взяти участь у практичних семінарах, відвідати німецькі компанії та встановити безпосередні бізнес-контакти.
До слова, співробітництво між Україною та Німеччиною у сфері розвитку малого та середнього бізнесу триває вже понад 20 років. За цей час близько 1900 українських менеджерів пройшли навчання, що допомогло їм опанувати міжнародні бізнес-практики та розширити експортні можливості.
Довідка Finance.ua:
- Раніше повідомлялось, що Україна активізує зусилля щодо заохочення біженців від війни повернутися з Німеччини додому. Причиною цього є брак робочої сили.
- 16 січня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. У ньому, серед іншого, ударні безпілотники, гаубиці, боєприпаси для танків Leopard.
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