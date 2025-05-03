Порівняння зарплат у Польщі та Німеччині: де можна заробити найбільше — Finance.ua

Порівняння зарплат у Польщі та Німеччині: де можна заробити найбільше Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Порівняння зарплат у Польщі та Німеччині: де можна заробити найбільше

Після початку повномасштабної війни мільйони українців виїхали до країн Європи у пошуках безпеки та роботи. Одними з найпопулярніших напрямків стали Польща та Німеччина.

Про те, де умови працевлаштування вигідніші та де можна заробити більше, розповідає видання inpoland.

Польща

Країна залишається однією з головних, яка приймає українців.

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За даними місцевих агентств праці, середня зарплата для українців у Польщі у 2025 році становить близько 5 000 -6 500 злотих брутто на місяць (приблизно 1 100−1 400 євро).

Робота переважно зосереджена у сферах:

логістики та складів,

будівництва,

обслуговування (ресторани, готелі),

легкої промисловості.

Важливо враховувати, що податки та витрати на життя у Польщі значно нижчі, ніж у Німеччині.

Проживання, харчування та транспорт обходяться дешевше, що дозволяє економити навіть із середньою зарплатою.

Німеччина

У Німеччині можливості для заробітку ще ширші. Середня зарплата для українців, які працюють за наймом, у 2025 році становить 2 200−2 800 євро брутто на місяць.

Найбільш популярні сфери:

медицина та догляд за літніми людьми,

IT та інженерія,

будівництво,

сфера послуг та виробництва.

Але варто врахувати, що витрати на оренду житла, медичне страхування та інші повсякденні витрати у Німеччині суттєво вищі, ніж у Польщі.

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Наприклад, оренда невеликої квартири у великому місті може коштувати від 800 євро на місяць і більше.

Порівняння країн

Українці в Німеччині мають можливість заробляти більше, проте витрати на життя також значно вищі.

У Польщі зарплати скромніші, але при цьому вартість життя залишається доступнішою.

Тому вибір залежить від особистих обставин: кому важливіший вищий дохід — може шукати можливості у Німеччині, кому важливіша стабільність і менші витрати — залишатися у Польщі.

Довідка Finance.ua:

середня пенсія в Польщі у 2024 році значно зросла у порівнянні з 2023 роком. У 2024 році вона становила 3735,34 злотих брутто (приблизно 41 593 грн). Це зростання на 14,2% порівняно з 2023 роком, коли середня пенсія становила 3311,61 злотих брутто;

(приблизно 41 593 грн). Це зростання на 14,2% порівняно з 2023 роком, коли середня пенсія становила 3311,61 злотих брутто; за офіційними даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS), у першому кварталі 2025 року середня зарплата у країні становила 7650 злотих брутто (понад 84 тис. грн). Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року;

Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року; Німеччина робить значні кроки для обмеження притоку біженців. Планує скоротити щорічну кількість заявок на отримання притулку до 100 тисяч.

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