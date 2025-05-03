Порівняння зарплат у Польщі та Німеччині: де можна заробити найбільше — Finance.ua
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Порівняння зарплат у Польщі та Німеччині: де можна заробити найбільше

Особисті фінанси
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Порівняння зарплат у Польщі та Німеччині: де можна заробити найбільше
Порівняння зарплат у Польщі та Німеччині: де можна заробити найбільше
Після початку повномасштабної війни мільйони українців виїхали до країн Європи у пошуках безпеки та роботи. Одними з найпопулярніших напрямків стали Польща та Німеччина.
Про те, де умови працевлаштування вигідніші та де можна заробити більше, розповідає видання inpoland.

Польща

Країна залишається однією з головних, яка приймає українців.
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За даними місцевих агентств праці, середня зарплата для українців у Польщі у 2025 році становить близько 5 000 -6 500 злотих брутто на місяць (приблизно 1 100−1 400 євро).
Робота переважно зосереджена у сферах:
  • логістики та складів,
  • будівництва,
  • обслуговування (ресторани, готелі),
  • легкої промисловості.
Важливо враховувати, що податки та витрати на життя у Польщі значно нижчі, ніж у Німеччині.
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Проживання, харчування та транспорт обходяться дешевше, що дозволяє економити навіть із середньою зарплатою.

Німеччина

У Німеччині можливості для заробітку ще ширші. Середня зарплата для українців, які працюють за наймом, у 2025 році становить 2 200−2 800 євро брутто на місяць.
Найбільш популярні сфери:
  • медицина та догляд за літніми людьми,
  • IT та інженерія,
  • будівництво,
  • сфера послуг та виробництва.
Але варто врахувати, що витрати на оренду житла, медичне страхування та інші повсякденні витрати у Німеччині суттєво вищі, ніж у Польщі.
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Наприклад, оренда невеликої квартири у великому місті може коштувати від 800 євро на місяць і більше.

Порівняння країн

Українці в Німеччині мають можливість заробляти більше, проте витрати на життя також значно вищі.
У Польщі зарплати скромніші, але при цьому вартість життя залишається доступнішою.

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Тому вибір залежить від особистих обставин: кому важливіший вищий дохід — може шукати можливості у Німеччині, кому важливіша стабільність і менші витрати — залишатися у Польщі.

Довідка Finance.ua:

  • середня пенсія в Польщі у 2024 році значно зросла у порівнянні з 2023 роком. У 2024 році вона становила 3735,34 злотих брутто (приблизно 41 593 грн). Це зростання на 14,2% порівняно з 2023 роком, коли середня пенсія становила 3311,61 злотих брутто;
  • за офіційними даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS), у першому кварталі 2025 року середня зарплата у країні становила 7650 злотих брутто (понад 84 тис. грн). Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року;
  • Німеччина робить значні кроки для обмеження притоку біженців. Планує скоротити щорічну кількість заявок на отримання притулку до 100 тисяч.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
inpoland
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