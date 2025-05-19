В Германии наблюдается тенденция к увеличению рабочих часов — Finance.ua
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В Германии наблюдается тенденция к увеличению рабочих часов

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В Германии наблюдается тенденция к увеличению рабочих часов
В Германии наблюдается тенденция к увеличению рабочих часов
«Немцы работают мало и неохотно», — заявляли представители партии ХДС, которая была в оппозиции. Критика оказалась небезосновательной, что подтвердило недавнее исследование Немецкого Института Экономики (IW).
Как сообщило NTV итоги работы экспертов, в 2023 году в Германии на одного жителя трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) приходилось около 1036 рабочих часов.
Среди 28 стран — членов ОЭСР Германия заняла третье место по количеству отработанных часов в среднем на человека за год. Данный показатель еще ниже у Франции (1027) и Бельгии (1021).
Самые трудолюбивые — жители Новой Зеландии (1402 отработанных часа), Чехии (1326), Израиля (1312).
Директор института IW Михаель Хютер рассказал изданию Bild am Sonntag: «Нехватка персонала растет с каждым днем. Все чаще закрываются рестораны, медперсонал перегружен работой, так как его некем подменить, некому работать в детсадах и на мелких производствах. — И предупредил: через 5 лет в экономике страны будет недоставать около 4,2 млрд рабочих часов».
Однако, население ФРГ стало работать больше, чем 10 лет назад. Тогда на одного работающего в среднем приходилось 1013 отработанных часов.
Тенденция к увеличению рабочих часов наблюдается постоянно со времени объединения Восточной и Западной частей Германии, говорит Хольгер Шефер, автор исследования, эксперт по рынку труда Института экономики IW.
Согласно данным Федерального статистического управления, количество рабочих часов с 52,3 млрд в 1970 году возросло до 61,3 млрд в 2024-м.
Значительно возросло также количество занятого населения — 46 миллионов, чего прежде никогда не было.
Это связано с ростом занятости среди женщин. В 1991 году работали всего лишь 57% женщин трудоспособного возраста, а в 2023 году этот показатель составил 73,6%.
Уровень занятости мужчин также вырос — с 78,4% в 1991 году до в 80,8% в 2023 году.
Справка Finance.ua:
  • С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии составляет €12 в час или примерно €2051−2222 в месяц за 40 рабочих часов.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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