Польша покупает долю в спутниковой компании, которая помогла Украине противостоять рф — Finance.ua

Польша покупает долю в спутниковой компании, которая помогла Украине противостоять рф Сегодня 10:17 — Фондовый рынок

Варшава готовится к приобретению доли у ведущей спутниковой компании Iceye, которая стала известна благодаря предоставлению снимков движения российских войск во время вторжения в Украину, пишет Financial Times.

Главный исполнительный директор компании Рафал Моджевский подтвердил, что переговоры находятся на завершающем этапе, хотя точная сумма инвестиций не разглашена. Ожидается, что вклад Польши станет дополнением к уже привлеченным 550 миллионам долларов.

Основанная в 2014 году Моджевским и финном Пеккой Лаурилой Iceye первоначально создавала радиолокационные снимки для судоходства в Арктике. Однако с началом полномасштабной войны в Украине компания переориентировалась на оборонный сектор, предоставляя данные о перемещении российских войск. Сейчас ее стоимость оценивается более чем в 1 миллиард долларов.

Спутники Iceye используют технологию SAR (радиолокатор с синтезированной апертурой), позволяющую получать изображения вне зависимости от погодных условий и времени суток. В мае Польша уже заказала шесть спутников на сумму 230 млн долларов.

Польские инвестиции будут осуществляться через Национальный банк развития. По словам Моджевского, компания планирует увеличить производство спутников в 4−6 раз — с нынешних 25 до 100−150 единиц в год, для чего необходимо привлечь дополнительный капитал.

Iceye уже запустила 54 спутника, из которых примерно половина обслуживает национальные оборонные силы таких стран как Нидерланды, Финляндия, Бразилия, Португалия. Компания также имеет партнерства с BAE Systems и ОАЭ.

Геополитическая нестабильность, давление на Европу со стороны США по усилению самостоятельной обороны, а также падение арктического рынка из-за санкций против россии — все это способствует росту спроса на военные спутниковые снимки.

УНІАН По материалам:

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