Посвідка на проживання в Німеччині: фокус на кваліфікованих кадрах — Finance.ua

Посвідка на проживання в Німеччині: фокус на кваліфікованих кадрах Сьогодні 17:35 — Особисті фінанси

Посвідка на проживання в Німеччині: фокус на кваліфікованих кадрах

Німеччина сьогодні є лідером за кількістю українських біженців, які знайшли тут прихисток. Це не дивно, адже статус тимчасового захисту надає нашим землякам широкі можливості для життя та роботи. Проте, якщо є плани будувати довгострокове майбутнє в Німеччині, варто думати про перехід на інші підстави для проживання.

Німеччина активно зацікавлена у кваліфікованих кадрах, тому саме працевлаштування (Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit) є одним з найзручніших шляхів для отримання посвідки на проживання.

Якщо ви маєте вищу освіту, знайшли офіційну роботу з відповідною вашій кваліфікації зарплатою, то можете претендувати на «Блакитну карту ЄС» (Blaue Karte EU): для висококваліфікованих фахівців з університетською освітою та мінімальною зарплатою (2025 року — орієнтовно 45−50 тис. євро на рік).

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Ця картка значно прискорює отримання ПНП і надає переваги, зокрема, у процесі возз’єднання сім’ї. Для менш кваліфікованих робіт також є варіанти, хоча процес отримання дозволу може бути довшим. У деяких випадках (для некваліфікованих робіт) може знадобитися дозвіл Федерального агентства зайнятості (Bundesagentur für Arbeit), що підтверджує відсутність претендентів з ЄС на цю позицію.

Загалом, німецька влада йде назустріч, постійно спрощуючи імміграційне законодавство, щоб залучати іноземних фахівців.

Також Finance.ua в цьому матеріалі детально пояснює, що треба, аби отримати ПНП ще в 2 країнах Європи:

Нагадаємо, станом на 2025 рік у Німеччині перебуває понад 1,1 млн українських біженців (за деякими оцінками — близько 1,17−1,25 млн осіб). Проте лише близько 19−25% із них офіційно працевлаштовані — це один із найнижчих показників.

З січня 2025 року працездатні особи, які відмовляються від пропозицій працевлаштування в Німеччині, можуть втратити 30% допомоги на три місяці.

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