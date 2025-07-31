Посвідка на проживання в Німеччині: фокус на кваліфікованих кадрах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Посвідка на проживання в Німеччині: фокус на кваліфікованих кадрах

Особисті фінанси
99
Посвідка на проживання в Німеччині: фокус на кваліфікованих кадрах
Посвідка на проживання в Німеччині: фокус на кваліфікованих кадрах
Німеччина сьогодні є лідером за кількістю українських біженців, які знайшли тут прихисток. Це не дивно, адже статус тимчасового захисту надає нашим землякам широкі можливості для життя та роботи. Проте, якщо є плани будувати довгострокове майбутнє в Німеччині, варто думати про перехід на інші підстави для проживання.
Читайте також
Німеччина активно зацікавлена у кваліфікованих кадрах, тому саме працевлаштування (Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit) є одним з найзручніших шляхів для отримання посвідки на проживання.
Якщо ви маєте вищу освіту, знайшли офіційну роботу з відповідною вашій кваліфікації зарплатою, то можете претендувати на «Блакитну карту ЄС» (Blaue Karte EU): для висококваліфікованих фахівців з університетською освітою та мінімальною зарплатою (2025 року — орієнтовно 45−50 тис. євро на рік).
Читайте також
Ця картка значно прискорює отримання ПНП і надає переваги, зокрема, у процесі возз’єднання сім’ї. Для менш кваліфікованих робіт також є варіанти, хоча процес отримання дозволу може бути довшим. У деяких випадках (для некваліфікованих робіт) може знадобитися дозвіл Федерального агентства зайнятості (Bundesagentur für Arbeit), що підтверджує відсутність претендентів з ЄС на цю позицію.
Загалом, німецька влада йде назустріч, постійно спрощуючи імміграційне законодавство, щоб залучати іноземних фахівців.
Також Finance.ua в цьому матеріалі детально пояснює, що треба, аби отримати ПНП ще в 2 країнах Європи:

Як отримати посвідку на проживання та закріпитися в Європі (частина 1)

Нагадаємо, станом на 2025 рік у Німеччині перебуває понад 1,1 млн українських біженців (за деякими оцінками — близько 1,17−1,25 млн осіб). Проте лише близько 19−25% із них офіційно працевлаштовані — це один із найнижчих показників.
З січня 2025 року працездатні особи, які відмовляються від пропозицій працевлаштування в Німеччині, можуть втратити 30% допомоги на три місяці.
Купуйте Зелену карту швидко, вигідно та без переплат! Більше часу для подорожей, менше для оформлення. Кілька хвилин — і поліс у вас на Email

Зелена карта онлайн

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems