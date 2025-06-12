Як отримати пільгову іпотеку в Німеччині — Finance.ua

Як отримати пільгову іпотеку в Німеччині Сьогодні 08:03 — Нерухомість

Як отримати пільгову іпотеку в Німеччині

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну значна частина українських біженців вирушили шукати захист у Німеччині. З часом для багатьох із українців за кордоном питання оренди житла переросло у бажання придбати власне.

Які є пільгові кредити на житло у Німеччині — розповіли у статті Finance.ua.

Що з цінами на нерухомість у Німеччині

Так, ринок нерухомості в Німеччині залишається дорогим і демонструє поступове зростання цін. У 2025 році середня вартість квадратного метра житла становить 4 161 євро, що на 0,9% вище порівняно з минулим роком.

Серед міст-лідерів за вартістю придбання житла найдорожчим залишається Мюнхен з ціною майже 7 400 євро за квадратний метр. Серед найдорожчих міст також Франкфурт-на-Майні (понад 5 800 євро за квадратний метр), Штутгарт та Гамбург (майже 5 300 євро за квадратний метр).

Дешевшим є житло у таких містах, як Вупперталь, Дуйсбург, Бохум, Ессен та Дортмунд, де ціни за квадратний метр коливаються від 2 400 до 3 тис. євро.

Іпотека у Німеччині

Придбати квартиру в іпотеку у Німеччині можуть не лише громадяни цієї країни, а й іноземці. До того ж немає вимоги, що це обов’язково мають бути жителі країн ЄС. Тобто така опція доступна і для українців. Та врахуйте, що купівля нерухомості не надає права на отримання посвідки на проживання або перспектив отримання громадянства.

Хоч для іноземців умови придбання житла дещо відмінні, ніж для громадян Німеччини, вони все одно досить вигідні. Українці можуть оформити іпотеку на термін від 5 до 20 років з процентною річною ставкою від 3,5 до 5%.

Водночас важливо бути готовим заплатити перший внесок у розмірі близько 50% вартості житла. Ще один секрет — нерухомість на первинному ринку купувати вигідніше, ніж на вторинному.

Придбання нерухомості у Німеччині має бути довгостроковою інвестицією. Адже якщо власник захоче продати її раніше, ніж через 10 років після купівлі, доведеться заплатити податок у розмірі 25% її вартості.

Що потрібно для отримання кредиту на житло? Щоб банк погодив іпотеку, вам можуть висунути такі умови:

працевлаштування в німецькій компанії з терміном роботи не менше 3 місяців;

заробітна плата не менше 3 тис. євро;

посвідка на проживання, дозвіл на проживання в країні, (наявність громадянства);

вік від 21 до 65 років (у громадян старше 50 років шанси на погодження кредиту менші).

Вимоги можуть бути ще суворішими, якщо ви оформлюєте кредит в Німеччині вперше.

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Водночас у країні існують і пільгові програми для придбання нерухомості. Наприклад, допомогу можуть отримати сім’ї із неповнолітніми дітьми за програмою під назвою Baukindergeld.

Підтримка надається сім’ям, які купили квартиру чи будинок у Німеччині після 1 січня 2018 року, проживають у ньому, а дитині чи дітям немає 18 років.

Після погодження заявки, на кожну дитину в сім’ї держава виплачує щомісяця по 100 євро, а загальна сума допомоги становить 12 тис. євро на одну дитину.

Детальніше про умови придбання житла у країнах Європи читайте у статті за посиланням.

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