Працевлаштування в Німеччині для українців: де шукати роботу — Finance.ua

Працевлаштування в Німеччині для українців: де шукати роботу Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Працевлаштування в Німеччині для українців: де шукати роботу

Німеччина — одна з найпопулярніших країн серед українців, які виїхали через війну. Станом на початок 2025 року тут перебуває понад 1 мільйон українських біженців зі статусом тимчасового захисту. Багато з них уже шукають роботу або планують виходити на ринок праці.

Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, як і де знайти роботу в Німеччині, на які вакансії є попит та скільки можна заробити.

Вакансії та зарплати у Німеччині

Середня річна зарплата у Німеччині на початку 2025 року становила 50 493 євро, тобто, на місяць близько 4 200 євро (195 тисяч гривень). Це до вирахування податків й соціальних внесків. Їх сума може бути різною і залежить від багатьох факторів.

Багато вакансій у Німеччині в сфері охорони здоров’я — шукають медсестер, доглядальниць. В логістиці і на складах. У сфері послуг — прибиральниці, працівники готелів, ресторанів. Також затребувані висококваліфіковані спеціалісти — інженери та програмісти. Втім, українці без знання мови можуть претендувати лише на вакансії, які не вимагають високої кваліфікації.

Найбільше варіантів роботи на складах. Наприклад, шукають людей для пакування чаю Lipton, косметики Make up, шоколаду Mondelez тощо. Наприклад, працівнику на складі одягу Adidas обіцяють 2,6 тис. євро на місяць (121 тис. гривень).

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Прибиральникам та покоївкам, які працюють у готелях, пропонують зарплату «чистими» 1 900 євро на місяць (88,5 тисю гривень). Посудомийники можуть заробляти від 1 400 євро (65 тис. гривень) на місяць. Кухарям платять близько 3 тисячі євро (139 тис. гривень), стільки ж може заробляти і маляр-шпаклювальник.

У Німеччині часто шукають доглядальниць із можливістю проживання. За таку роботу платять від 1,5 тисячі євро (69 тис. гривень) на місяць, однак для працевлаштування потрібно володіти німецькою.

Які документи потрібні для працевлаштування

Українці, які приїжджають до Німеччини, оформлюють дозвіл на тимчасове проживання (Aufenthaltstitel) на підставі параграфу 24 Закону про правовий статус іноземців. Працевлаштуватися в країні можна після отримання цього дозволу.

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Ресурси для пошуку роботи

Федеральне агентство праці (Bundesagentur für Arbeit). Державна установа має велику базу вакансій та надає консультації.

Місцеві центри зайнятості (Jobcenter). Тут допомагають з пошуком роботи та оформленням соціальних виплат.

Інтернет-портали з пошуку роботи. Самостійно шукати вакансії можна тут: Indeed.de, StepStone.de.

Приватні кадрові агенції. Вони пропонують тимчасові та постійні вакансії.

Українські організації в Німеччині. Тут також надають інформаційну підтримку для громадян, які шукають роботу.

Довідка Finance.ua:

Німеччина готується скоротити соціальну допомогу для українських біженців і запровадити жорсткіші умови підтримки. Зміни охоплюють зменшення виплат, нові штрафи за безробіття, обмеження програм возз’єднання сімей і посилення контролю на кордонах;

у Німеччині можливості для заробітку українців ширші, ніж у Польщі. Середня зарплата для українців, які працюють за наймом, у 2025 році становить 2200−2800 євро брутто на місяць.

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