У Німеччині спостерігається тенденція до збільшення робочих годин — Finance.ua
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У Німеччині спостерігається тенденція до збільшення робочих годин

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У Німеччині спостерігається тенденція до збільшення робочих годин
У Німеччині спостерігається тенденція до збільшення робочих годин
«Німці працюють мало і неохоче», — заявляли представники партії ХДС, яка була в опозиції. Критика виявилася небезпідставною, що підтвердило нещодавнє дослідження Німецького Інституту Економіки (IW).
Як повідомило NTV підсумки роботи експертів, у 2023 році в Німеччині на одного мешканця працездатного віку (від 15 до 64 років) припадало близько 1036 робочих годин.
Серед 28 країн — членів ОЕСР Німеччина посіла третє місце за кількістю відпрацьованих годин у середньому на людину за рік. Цей показник ще нижчий у Франції (1027) та Бельгії (1021).
Найпрацелюбніші — жителі Нової Зеландії (1402 відпрацьованих годин), Чехії (1326), Ізраїлю (1312).
Директор інституту IW Міхаель Хютер розповів виданню Bild am Sonntag: «Брак персоналу зростає з кожним днем. Все частіше закриваються ресторани, медперсонал перевантажений роботою, тому що його нікому підмінити, нікому працювати в дитсадках і на дрібних виробництвах. — І попередив: через 5 років в економіці країни бракуватиме близько 4,2 млрд робочих годин».
Проте населення ФРН почало працювати більше, ніж 10 років тому. Тоді на одного працюючого в середньому припадало 1013 відпрацьованих годин.
Тенденція до збільшення робочих годин спостерігається постійно з часу об’єднання Східної та Західної частин Німеччини, говорить Хольгер Шефер, автор дослідження, експерт з ринку праці Інституту економіки IW.
Згідно з даними Федерального статистичного управління, кількість робочих годин з 52,3 млрд 1970 року зросла до 61,3 млрд 2024-го.
Значно зросла також кількість зайнятого населення — 46 мільйонів, чого раніше ніколи не було.
Це пов’язано із зростанням зайнятості серед жінок. У 1991 році працювали лише 57% жінок працездатного віку, а в 2023 році цей показник склав 73,6%.
Рівень зайнятості чоловіків також зріс — з 78,4% у 1991 році до 80,8% у 2023 році.
Довідка Finance . ua :
  • З 1 січня 2025 року мінімальна зарплата у Німеччині становить €12 на годину або приблизно €2051−2222 на місяць за 40 робочих годин.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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