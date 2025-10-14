Украинцы скупают зарядные станции, павербанки и генераторы — статистика «Эпицентра» Сегодня 05:01 — Энергетика

После массированных обстрелов энергетической инфраструктуры и отключений света по Украине сеть торговых центров «Эпицентр» зафиксировала резкий рост спроса на товары для автономного энергообеспечения.

Согласно данным аналитического направления компании, уже на следующий день после произошедших в ночь с 9 на 10 октября воздушных атак продажи таких товаров выросли почти в 4 раза.

Более всего возрос спрос на павербанки, горелки и туристические плитки (в 8,4 раза), зарядные станции (почти в 7 раз), а также фонари и газовые баллоны (в 3,7 раза).

Существенно возросли и объемы реализации генераторов, способных обеспечить энергетическую автономность частных домов. Их продажи в сети Эпицентр увеличились почти втрое. Кроме того, положительная динамика объемов реализации наблюдалась в категориях свечей (+60%), батареек (+39%) и аккумуляторов (+20%).

Как видим, украинцы очень быстро и прагматично реагируют на отключение света и угрозы дальнейших атак на энергетическую инфраструктуру страны. Люди готовятся к повторным отключениям, покупая зарядные устройства, источники света и автономные системы электропитания. Все эти товары представлены в сети Эпицентр в достаточном количестве, и мы способны обеспечить растущий спрос и все потребности населения", — сообщили в пресс-службе сети «Эпицентр».

В компании также напомнили, что для поддержки украинцев в условиях энергетического кризиса сеть Эпицентр еще в 2022 году запустила проект «Заряджайзер», открыв в торговых центрах компании по всей стране станции подзарядки гаджетов.

Также «Эпицентр» уже много лет сокращает использование энергоресурсов, следуя стратегическому курсу на энергоэффективность и экологичность. Ритейлер устанавливает на крышах торговых центров солнечные панели, использует LED лампы и внедряет другие энергоэффективные решения.

