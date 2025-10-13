Львов откладывает начало отопительного сезона
Во Львове будет позже начало отопительного сезона на несколько недель из-за обстрелов россии.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.
«Сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно — чтобы зимой тепло таки было», — отметил Садовый.
Он призвал жителей обеспечить себя альтернативными источниками тепла и помочь тем, кто не справится самостоятельно.
По его словам, с 11 октября город переходит в режим тестирования.
«Должны проверить все наши ресурсы, механизмы, обеспечение и оперативность. Делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу», — отметил Садовый.
Кроме того, он отметил, что в эти выходные во Львове отключат светофоры от основного питания и переведут их на альтернативные источники, чтобы убедиться, что в случае блэкаута они будут работать.
«Зима может быть сложной. Сегодняшняя ночь в Киеве это еще раз доказала», — подчеркнул городской голова.
