Львов откладывает начало отопительного сезона

Во Львове будет позже начало отопительного сезона на несколько недель из-за обстрелов россии.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

«Сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно — чтобы зимой тепло таки было», — отметил Садовый.

Он призвал жителей обеспечить себя альтернативными источниками тепла и помочь тем, кто не справится самостоятельно.

По его словам, с 11 октября город переходит в режим тестирования.

«Должны проверить все наши ресурсы, механизмы, обеспечение и оперативность. Делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу», — отметил Садовый.

Кроме того, он отметил, что в эти выходные во Львове отключат светофоры от основного питания и переведут их на альтернативные источники, чтобы убедиться, что в случае блэкаута они будут работать.

«Зима может быть сложной. Сегодняшняя ночь в Киеве это еще раз доказала», — подчеркнул городской голова.

