У Украины появилась новая стратегия для защиты энергетики зимой Сегодня 21:09 — Энергетика

У Украины появилась новая стратегия для защиты энергетики зимой

Украина разработала новую стратегию обеспечения электроснабжения в зимний период на фоне российских ударов по энергоинфраструктуре.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что прошлой зимой энергетики в большинстве своем смогли обеспечить электроснабжение, несмотря на обрушившиеся на них ракеты и беспилотники.

«Но с тех пор россия нарастила производство ударных беспилотников, что позволяет ей подавлять украинскую ПВО, что, вероятно, сделает эту зиму еще более опасной для Украины», — отмечает WSJ.

Какую стратегию защиты энергетики зимой разработала Украина

Теперь энергопоставщики страны делают ставку на сеть огромных батарей американского производства, хранящихся в строго секретных местах, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение.

Такие аккумуляторные парки предназначены для устранения перебоев в энергоснабжении Украины и регулирования его работы, предоставляя альтернативный источник энергии даже в случае атак на энергосистему.

«Аккумуляторные парки общей мощностью 200 мегаватт способны обеспечивать электроэнергией около двух часов примерно 600 000 домов, что эквивалентно электроснабжению города размером с Вашингтон. При этом, самое главное, что во время бомбардировок энергоблоки дают инженерам время для восстановления электроснабжения и предотвращения отключений».

При этом, чтобы не делать аккумуляторные парки мишенью, украинцы хранят в секрете информацию об их конкретном местонахождении и мерах защиты от российского нападения, включая стратегически размещенные системы ПВО:

«Шесть объектов, расположенных в Киеве и Днепропетровской области, подключены к энергосистеме и обеспечивают электроснабжение в случае отключения другого источника, например тепловой электростанции, что помогает избежать веерных отключений электроэнергии».

Кроме того, Украина делает ставку на развитие альтернативных источников энергии, таких как ветряная и солнечная. Возобновляемые источники энергии не могут полностью заменить атомную или угольную, но их наличие разнообразит энергобаланс, отмечается в статье.

Они также работают независимо, что является преимуществом в зоне боевых действий, где в случае поражения одной ветряной турбины остальные могут продолжать работать, в отличие от тепловой электростанции, полностью останавливающейся при поражении, отмечают аналитики:

«Аккумуляторы теперь играют свою роль и в возобновляемой энергетике, помогая регулировать энергию, производимую из разных источников, чтобы гарантировать подачу электроэнергии даже при отсутствии солнца или при остановке турбин».

Также важным преимуществом для Украины является их модульность. Каждый блок может быть отключен и заменен, не влияя на другие элементы.

Для замены каждого элемента в новой сети требуется минимальное оборудование, и все они обладают функциями пожарной безопасности, которые «в условиях Украины становятся еще важнее», заявил Джулиан Небреда, генеральный директор Fluence, американской компании, поставившей аккумуляторы.

