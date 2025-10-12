0 800 307 555
ру
ТОП-3 устройства, которые не следует подключать к удлинителю

Энергетика
30
Типичный чайник потребляет около 3000 Вт, электрические обогреватели могут использовать 3000 Вт или больше, а тостеры обычно используют 800−1500 Вт.
Об этом пишет Daily Express со ссылкой на директора Elec Training Чаранджита Манну.
Лондонская пожарная бригада также предупреждает, что мощные приборы могут повлечь за собой перегрев удлинителей. Поскольку они обычно имеют пластиковый корпус, это может привести к плавлению и даже возгоранию.
«Некоторые приборы потребляют больше энергии, чем другие, поэтому будьте внимательны и не перегружайте удлинители», — отмечают в ведомстве.
Кроме того, пожарные советуют проверить удлинители на наличие каких-либо признаков износа, разрывов или повреждений.
Они предостерегают от самостоятельного устранения неисправностей, например с помощью изоляционной ленты. Сматывание удлинителей при подключении к сети может также увеличить риск пожара.
Манну добавил, что в зоне риска также находятся бюджетные и небрендированные удлинители, поскольку у них часто нет «базовых функций безопасности». Именно поэтому он призывает проверять кабели на наличие правильной маркировки безопасности и предохранителей.
«Статистика тревожная, мы посещаем многочисленные вызовы, где удлинители вызывали пожары просто потому, что люди не понимают, какие приборы для них слишком мощные. Я видел случаи, когда люди подключали чайник, микроволновку и тостер к одному удлинителю на кухне. Это создает чрезвычайную пожарную опасность», — подчеркнул эксперт.
