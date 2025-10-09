Как пережить зиму: рф уничтожила более половины добычи газа в Украине Сегодня 20:04 — Энергетика

Как пережить зиму: рф уничтожила более половины добычи газа в Украине

Удары рф по энергетической инфраструктуре уничтожили более половины внутреннего производства природного газа в Украине.

Об этом пишет Bloomberg

В начале этой недели украинские власти сообщили, что массовый российский обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября уничтожил примерно 60% газового производства.

Киеву, возможно, придется потратить 1,9 миллиарда евро на импорт топлива, чтобы пройти отопительный сезон.

Газовая инфраструктура Украины, которая до полномасштабного вторжения россии была способна удовлетворить внутренний спрос, с начала этого года испытывает все более интенсивные ракетные и дроновые удары.

Если удары будут продолжаться, Украина ожидает, что до конца марта ей придется закупить около 4,4 миллиарда кубометров газа на сумму почти 2 миллиарда евро. Это эквивалентно почти 20% годового потребления страны.

После недавних ударов Украина обратилась со срочной просьбой к партнерам G7 о предоставлении оборудования для восстановления энергетической системы и финансовой поддержки для оплаты необходимого импорта газа. Киев также в очередной раз напомнил, что до сих пор нуждаются в дополнительных системах противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры.

Закупка газа

С начала этого года Украина закупила 4,58 млрд. кубометров газа у зарубежных поставщиков, в том числе 3,67 млрд. с конца прошлого отопительного сезона. Хотя официальный Киев оценил, что к концу этого года импортные потребности страны достигнут 5,8 млрд, в начале этой недели он сообщил союзникам, что эта цифра может возрасти из-за российских атак.

Точное количество газа, необходимое Украине, будет зависеть от ряда факторов, включая скорость ремонта поврежденных объектов и влияние будущих авиаударов. По оценкам, счет за аварийные энергетические ремонты составляет около 758 миллионов евро.

Ранее Украина запустила сеть аккумуляторных батарей в секретных местах во избежание длительных отключений электроэнергии в случае атак на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, в Украине начал работу крупнейший комплекс систем хранения энергии мощностью 200 МВт, построенный компанией ДТЭК в партнерстве с американской компанией Fluence Energy BV Комплекс включает 6 объектов в Киевской и Днепропетровской областях, построенных за рекордно короткий срок — всего за один год. Инвестиции в проект составили 125 млн евро.

