У ЕС есть запас мощностей для помощи Украине перед зимой — Еврокомиссия

На фоне целенаправленных российских ударов по украинской энергетике Европейская комиссия заявила, что у ЕС есть мощности для продолжения поддержки Украины для обеспечения прохождения зимнего периода.

Об этом заявила спикер Европейской комиссии Анна Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

«Мы самым решительным образом осуждаем эти удары. К сожалению, это не что-то новое, ведь такое происходит с начала войны. россия хирургически и стратегически уничтожает, атакует и нацеливается на украинскую энергетическую инфраструктуру, и это абсолютно позорно», — сказала спикер, комментируя последнюю серию российских ударов в ночь на 10 октября.

Она отметила, что ЕС поддерживает связь с украинскими властями, а также с представителями Группы семи, добавив, что ЕС «продолжит поддерживать Украину как в плане восстановления инфраструктуры, так и в оказании зимней помощи, как это было в прошлом году».

«У нас есть дополнительные мощности как для Украины, так и для Молдовы, и мы будем продолжать помогать. Сейчас продолжаются интенсивные дискуссии, и Украина может рассчитывать на нашу поддержку в будущем, поскольку на улице становится холоднее», — сказала Итконен.

Она подчеркнула, что российские удары наносят ущерб не только инфраструктуре, но и критически важным сервисам, в том числе больницам и школам.

Паула Пинью, главная пресс-секретарь Европейской комиссии, добавила, что ЕС «с начала войны делает все возможное, чтобы помочь украинцам восстановить энергетическую инфраструктуру».

Укрінформ

