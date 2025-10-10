На каких железнодорожных вокзалах работают пункты несокрушимости Сегодня 13:31 — Энергетика

На каких железнодорожных вокзалах работают пункты несокрушимости, mindev.gov.ua

На 96 вокзалах по всей Украине продолжают работать пункты несокрушимости — места, где каждый пассажир и житель населенного пункта может получить поддержку при возможных отключениях электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Минразвития общин и территорий.

В пунктах несокрушимости можно бесплатно подзарядить гаджеты, выпить горячий чай, воспользоваться бесплатным интернетом через Starlink.

Для бесперебойной работы пунктов сформированы резервы горюче-смазочных материалов, поэтому генераторы обеспечивают стабильное электроснабжение даже в случае длительных отключений.

Также каждый пункт имеет термопоты для приготовления горячих напитков, одеяла и другие средства первой необходимости.

На 50 вокзалах в пунктах несокрушимости обустроены детские уголки, где маленькие пассажиры могут комфортно отдохнуть и развлечься во время ожидания поезда.

Ранее Finance.ua сообщал , что правительство готовится к любым сценариям во время отопительного сезона. В целом по Украине функционирует более десяти тысяч пунктов несокрушимости.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.