0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На каких железнодорожных вокзалах работают пункты несокрушимости

Энергетика
1
На каких железнодорожных вокзалах работают пункты несокрушимости
На каких железнодорожных вокзалах работают пункты несокрушимости, mindev.gov.ua
На 96 вокзалах по всей Украине продолжают работать пункты несокрушимости — места, где каждый пассажир и житель населенного пункта может получить поддержку при возможных отключениях электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба Минразвития общин и территорий.
В пунктах несокрушимости можно бесплатно подзарядить гаджеты, выпить горячий чай, воспользоваться бесплатным интернетом через Starlink.
Для бесперебойной работы пунктов сформированы резервы горюче-смазочных материалов, поэтому генераторы обеспечивают стабильное электроснабжение даже в случае длительных отключений.
Читайте также
Также каждый пункт имеет термопоты для приготовления горячих напитков, одеяла и другие средства первой необходимости.
На 50 вокзалах в пунктах несокрушимости обустроены детские уголки, где маленькие пассажиры могут комфортно отдохнуть и развлечься во время ожидания поезда.
Ранее Finance.ua сообщал, что правительство готовится к любым сценариям во время отопительного сезона. В целом по Украине функционирует более десяти тысяч пунктов несокрушимости.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems