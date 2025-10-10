На каких железнодорожных вокзалах работают пункты несокрушимости
На 96 вокзалах по всей Украине продолжают работать пункты несокрушимости — места, где каждый пассажир и житель населенного пункта может получить поддержку при возможных отключениях электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба Минразвития общин и территорий.
В пунктах несокрушимости можно бесплатно подзарядить гаджеты, выпить горячий чай, воспользоваться бесплатным интернетом через Starlink.
Для бесперебойной работы пунктов сформированы резервы горюче-смазочных материалов, поэтому генераторы обеспечивают стабильное электроснабжение даже в случае длительных отключений.
Также каждый пункт имеет термопоты для приготовления горячих напитков, одеяла и другие средства первой необходимости.
На 50 вокзалах в пунктах несокрушимости обустроены детские уголки, где маленькие пассажиры могут комфортно отдохнуть и развлечься во время ожидания поезда.
Ранее Finance.ua сообщал, что правительство готовится к любым сценариям во время отопительного сезона. В целом по Украине функционирует более десяти тысяч пунктов несокрушимости.
