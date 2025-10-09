Черноморск Одесской области полностью обесточен после российской атаки Сегодня 11:22 — Энергетика

Город Черноморск Одесской области в результате российской атаки полностью обесточен.

Об этом сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев.

«Электроснабжение в общине отсутствует (кроме с. Бурлачьей Балки). Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением. Начинаем развертывание Пунктов несокрушимости», — написал он в Фейсбук.

По его словам, повреждена гражданская инфраструктура и частные дома.

Критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах.

Напомним:

Российские войска в последние недели изменили тактику обстрелов украинских энергообъектов и сосредоточились на массированных атаках не украинской энергосистемы в целом, а ее элементов в отдельных регионах.

