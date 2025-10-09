0 800 307 555
ру
Черноморск Одесской области полностью обесточен после российской атаки

Энергетика
Город Черноморск Одесской области в результате российской атаки полностью обесточен.
Об этом сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев.
«Электроснабжение в общине отсутствует (кроме с. Бурлачьей Балки). Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением. Начинаем развертывание Пунктов несокрушимости», — написал он в Фейсбук.
По его словам, повреждена гражданская инфраструктура и частные дома.
Критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах.
Напомним:
Российские войска в последние недели изменили тактику обстрелов украинских энергообъектов и сосредоточились на массированных атаках не украинской энергосистемы в целом, а ее элементов в отдельных регионах.
По материалам:
Finance.ua
