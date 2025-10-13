Как проверить и оплатить счет за газ Сегодня 16:37 — Энергетика

Как проверить и оплатить счет за газ

Платежка уже доступна в цифровых сервисах ГК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщает компания «Нафтогаз Украины».

Платежки за газ сформированы. Уже сейчас можно посмотреть онлайн-счет в вашем личном кабинете или чат-боте GASUA.

Печатные версии придут в почтовые ящики после 20 числа.

Где оплатить потребленный газ

в личном кабинете my.gas.ua

на сайте без регистрации (по личному счету или по адресу): gas.ua/ru/home/payment

Ранее говорилось , что удары рф по энергетической инфраструктуре уничтожили более половины внутреннего производства природного газа в Украине.

В начале этой недели украинские власти сообщили, что массовый российский обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября уничтожил примерно 60% газового производства.

Киеву, возможно, придется потратить 1,9 миллиарда евро на импорт топлива, чтобы пройти отопительный сезон.

Если удары будут продолжаться, Украина ожидает, что до конца марта ей придется закупить около 4,4 миллиарда кубометров газа на сумму почти 2 миллиарда евро. Это эквивалентно почти 20% годового потребления страны.

