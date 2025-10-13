0 800 307 555
Как проверить и оплатить счет за газ

Энергетика
23
Платежка уже доступна в цифровых сервисах ГК «Нафтогаз Украины».
Об этом сообщает компания «Нафтогаз Украины».
Платежки за газ сформированы. Уже сейчас можно посмотреть онлайн-счет в вашем личном кабинете или чат-боте GASUA.
Печатные версии придут в почтовые ящики после 20 числа.

Где оплатить потребленный газ

в личном кабинете my.gas.ua;
в чате-боте GASUA (Viber: chats.viber.com/naftogazpostach или Telegram: t.me/GASUA_bot);
на сайте без регистрации (по личному счету или по адресу): gas.ua/ru/home/payment
Ранее говорилось, что удары рф по энергетической инфраструктуре уничтожили более половины внутреннего производства природного газа в Украине.
В начале этой недели украинские власти сообщили, что массовый российский обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября уничтожил примерно 60% газового производства.
Киеву, возможно, придется потратить 1,9 миллиарда евро на импорт топлива, чтобы пройти отопительный сезон.
Если удары будут продолжаться, Украина ожидает, что до конца марта ей придется закупить около 4,4 миллиарда кубометров газа на сумму почти 2 миллиарда евро. Это эквивалентно почти 20% годового потребления страны.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
