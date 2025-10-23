0 800 307 555
Какая пенсия для участников боевых действий в 2025 году

Личные финансы
128
В Украине растет количество лиц со статусом участников боевых действий (УБД).
На какие выплаты могут рассчитывать эти люди после выхода на заслуженный отдых, пишет Униан.
Мужчины выйти на пенсию могут в 55 лет (при наличии стажа в 25 лет), а женщины — в 50 лет (стаж от 20 лет). Размер пенсии участникам боевых действий зависит от разных факторов и является индивидуальным. Надо учесть:
  • наличие инвалидности и ее группу;
  • страховой стаж (наличие выслуги лет у профессиональных военных);
  • размер денежного довольствия, с которого уплачивали налоги.
Размер пенсии у лиц с полной выслугой лет (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин) составит 65% денежного довольствия. За каждый дополнительный год выслуги прибавляется еще 3%, но не более 70% от сумм денежного довольствия.
Доплата к пенсии УБД

Украинцы, которые, защищая государство, получили этот статус, имеют право на ряд доплат к основной пенсии. В частности, они могут рассчитывать на повышение в размере четверти (25%) прожиточного минимума для утративших трудоспособность — 590,25 грн.
Также им предоставляют целевую денежную помощь на проживание (40 гривен) и ежемесячную адресную помощь, если размер пенсии со всеми доплатами будет меньше установленного законом минимума.
Они могут рассчитывать на ряд соцльгот. Участники боевых действий могут воспользоваться:
  • скидками на коммуналку — 75%;
  • бесплатными лекарствами по рецепту;
  • бесплатным медобслуживанием в госбольницах;
  • бесплатными путевками в санаторий;
  • освобождением от уплаты некоторых налогов;
  • бесплатным проездом в городском и пригородном транспорте;
  • первоочередным зачислением в ВУЗы на бюджет.
Мы ранее писали, что в Украине люди, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие достаточного страхового стажа для назначения пенсии, могут рассчитывать на временную государственную помощь (социальную пенсию). Для ее получения также необходимо выполнить ряд установленных условий. Об этом свидетельствует закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
В 2025 году выросли требования к продолжительности страхового стажа, необходимого для выхода на заслуженный отдых по возрасту. Согласно им, для получения права на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 32 года стажа для женщин и мужчин.
Для тех, у кого после 60 лет не будет необходимого объема стажа, предусмотрено право на пенсию в 63 года при наличии количества страхового стажа от 22 до 31 года или в 65 лет при наличии стажа от 15 до 21 лет.
Если у гражданина не будет даже 15 лет официального стажа, то, начиная с 65-летия, он сможет оформить государственную социальную помощь вместо пенсии (так называемую социальную пенсию по возрасту).
Пенсия
Payment systems