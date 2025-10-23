В Украине усиливают киберзащиту Сегодня 12:44 — Казна и Политика

Минобороны Украины продолжает укреплять устойчивость к киберугрозам. Для этого приказом № 692/нм от 15 октября утвержден отраслевой профиль безопасности — набор правил для защиты информационных систем, где обрабатывается открытая, конфиденциальная или служебная информация.

Документ определяет единые минимальные требования к киберзащите систем, которые используются в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Он создан в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством с учетом особенностей оборонной отрасли.

«Единые правила киберзащиты позволят более эффективно защищать наши информационные ресурсы и ускорить построение и внедрение новых сервисов», — отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Основная цель профиля — обеспечить унифицированный подход к защите данных, повысить уровень кибербезопасности и упростить оценку соответствия систем. Профиль содержит требования к доступу, защите данных, мониторингу безопасности, а также рекомендации по внедрению административных и технических мер. Все структурные подразделения, которые будут работать с профилем, пройдут обучение по его применению.

Напомним, отраслевой профиль безопасности разработан во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 18 июня 2025 года № 712. Он обязателен для всех систем, в которых обрабатывается открытая, конфиденциальная или служебная информация (кроме автоматизированных систем класса «1»)

