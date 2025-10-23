0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине приняли закон о перезахоронении погибших военных

Казна и Политика
35
Верховная Рада 23 октября приняла закон об урегулировании вопроса перезахоронения погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, который также регулирует финансовые аспекты этих процессов.
Согласно документу, захоронение лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, таких как Герои Украины, награжденные орденами Золотая Звезда, Богдана Хмельницкого, княгини Ольги и За мужество, а также участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, осуществляется бесплатно для родственников или лиц, берущих на себя ответственность за захоронение. Расходы на погребение таких лиц возмещаются из государственного бюджета.

Особые случаи

Перезахоронение останков может быть произведено в особых случаях на основании решения органов местного самоуправления. Перезахоронение происходит за счет лиц, инициирующих этот процесс, за исключением случаев, когда перезахоронение касается лиц, защищавших независимость и территориальную целостность Украины — для таких лиц расходы покрываются из источников, предусмотренных для захоронения героев.

Требования

Также закон устанавливает требования к перезахоронению останков погибших воинов, захороненных в братских и одиночных могилах.
В частности, требуется соблюдение стандартов охраны культурного наследия и увековечение памяти погибших героев.
Предусмотрена возможность создания семейного захоронения для нескольких человек бесплатно, если такое желание выразит один из родственников, отвечающий за организацию захоронения.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems