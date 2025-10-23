В Украине приняли закон о перезахоронении погибших военных Сегодня 17:10 — Казна и Политика

Верховная Рада 23 октября приняла закон об урегулировании вопроса перезахоронения погибших (умерших) лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, который также регулирует финансовые аспекты этих процессов.

Согласно документу, захоронение лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, таких как Герои Украины, награжденные орденами Золотая Звезда, Богдана Хмельницкого, княгини Ольги и За мужество, а также участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, осуществляется бесплатно для родственников или лиц, берущих на себя ответственность за захоронение. Расходы на погребение таких лиц возмещаются из государственного бюджета.

Особые случаи

Перезахоронение останков может быть произведено в особых случаях на основании решения органов местного самоуправления. Перезахоронение происходит за счет лиц, инициирующих этот процесс, за исключением случаев, когда перезахоронение касается лиц, защищавших независимость и территориальную целостность Украины — для таких лиц расходы покрываются из источников, предусмотренных для захоронения героев.

Требования

Также закон устанавливает требования к перезахоронению останков погибших воинов, захороненных в братских и одиночных могилах.

В частности, требуется соблюдение стандартов охраны культурного наследия и увековечение памяти погибших героев.

Предусмотрена возможность создания семейного захоронения для нескольких человек бесплатно, если такое желание выразит один из родственников, отвечающий за организацию захоронения.

