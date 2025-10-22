Украине не хватает 9 млн работников: ЕС выделит 3,5 млн евро на модернизацию украинского рынка труда Сегодня 17:34 — Казна и Политика

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова и директор Международной организации труда (МОТ) в Украине Аида Линдмайер подписали соглашение о начале проекта, направленного на модернизацию украинского рынка труда и укрепление социального диалога.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Поддержка реформ и новый Трудовой кодекс

Украина получит 3,5 млн евро от Европейского Союза и МОТ для обновления трудового законодательства и развития государственной службы занятости.

«Этот вклад направлен на создание нового кодекса труда, либерализацию этой сферы и приближение к европейским ценностям», — сказала посол Катарина Матернова.

Она добавила, что поддержка также поможет повысить эффективность государственной службы занятости, чтобы ее работа отвечала международным стандартам.

Дефицит рабочей силы в Украине

По словам директора МОТ в Украине Аиды Линдмайер, на украинском рынке труда не хватает около 8,6−8,7 миллиона работников.

«Чтобы восполнить этот пробел, нужно создать надлежащие условия труда и обеспечить достойную оплату, чтобы украинцы возвращались на рынок труда в Украине», — подчеркнула она.

Задача проекта

Цель проекта — поддержать правительство и социальных партнеров в модернизации рынка труда, совершенствовании государственной службы занятости и приведении украинского трудового законодательства в соответствие со стандартами ЕС.

Ее реализация будет способствовать реформе управления инклюзивным рынком труда, восстановлению страны и подготовке к вступлению в Европейский Союз.

МОТ подчеркнула, что проект поможет разработать новую Национальную стратегию занятости, реформировать Государственную службу занятости, обновить Трудовой кодекс и продвинуть инициативу «Гарантия для молодежи».

Общий бюджет проекта составляет 3,8 млн евро. Его реализация запланирована с 15 октября 2025 года по 14 октября 2028 года.

Справка Finance.ua:

Во время войны структура украинского рынка труда существенно изменилась: большинство зарегистрированных искателей работы теперь составляют женщины — 80% против 55% до начала полномасштабного вторжения. Чтобы справиться с нехваткой кадров, служба занятости расширяет программы стимулирования бизнеса к трудоустройству;

40% работодателей ожидают ухудшения ситуации с кадрами. Наиболее скептическими являются крупные компании с более чем 250 сотрудниками. Среди них 60% чаще ожидают осложнений. В то же время именно эти предприятия демонстрируют готовность к системному сотрудничеству со студентами.



