Казна и Политика
Рада проголосовала за проект бюджета на 2026 год в первом чтении, Фото: Ярослав Железняк
Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Главным приоритетом остаются расходы на оборону, но после паузы в этом году правительство также планирует повысить социальные стандарты.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
Парламент поддержал выводы и предложения Бюджетного комитета к правительственному проекту № 14000, что означает принятие документа в первом чтении. Ожидается, что принятие бюджета в целом состоится до 20 ноября.
Среди поправок, которые учли по инициативе Гетманцева:
  • повышение зарплат учителям и преподавателям вузов;
  • запуск программы ассистентов для семей с детьми с инвалидностью;
  • дополнительные 2 млрд грн на разминирование;
  • строительство детской областной больницы в Харькове;
  • финансирование релокации вузов с прифронтовых территорий;
  • направление части налога на сверхприбыль банков;
  • 1 млрд грн на программу страхования военных рисков;
  • увеличение доли НДФЛ в местные бюджеты на 4%.

Основные показатели бюджета

Расходы бюджета-2026 составят 4,8 трлн грн, доходы — 2,8 трлн грн. Бюджет подготовлен по сценарию, который предполагает, что война будет продолжаться в течение всего года. Поэтому все налоговые поступления планируется направить на оборону, а остальные расходы будут профинансированы за счет международной помощи.

Минимальная и средняя зарплаты

С 1 января 2026 года минимальная зарплата составит: 8647 грн в месяц, или 52 грн в час.
Это рост на 8,1% по сравнению с текущим уровнем 8 000 грн.
По прогнозу Минэкономики, средняя зарплата в 2025 году составит 25 886 грн (брутто), а в 2026 — 30 032 грн, что означает замедление темпов роста до 16%.
На повышение зарплат педагогам в 2026 году правительство предусмотрело 41,8 млрд грн. Повышение состоится в два этапа:
  • с 1 января — на 30%;
  • с 1 сентября еще на 20%.
Таким образом, средняя зарплата учителя вырастет с 16 737 грн в 2025 году до 21 707 грн в начале 2026 и 25 037 грн осенью.

Прожиточный минимум и минимальная пенсия

Правительство прогнозирует рост потребительских цен на 9,9% и планирует на эту величину повысить прожиточный минимум.
С 1 января 2026 года он составит:
  • на одного человека — 3 209 грн;
  • для детей до 6 лет — 2 817 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) — 2 595 грн.

Субсидии и льготы

На выплату жилищных субсидий и льгот в 2026 году предусмотрено 42,3 млрд грн. Это позволит оказать государственную поддержку около 2,7 млн домохозяйств.

Курс, инфляция, ВВП и госдолг

В проекте заложен средний курс гривны:
  • 45,7 грн/доллар;
  • 49,4 грн/евро.
Ожидается рост реального ВВП на 2,4% и номинального до 10,3 трлн.
Инфляция прогнозируется на уровне 9,9%, а соотношение госдолга к ВВП 106%.
Дефицит бюджета планируется покрыть международной помощью на 44 млрд долларов, из которых источники для 18 млрд еще уточняются.

Рада также рекомендовала правительству:

  • повысить на 50% зарплаты преподавателям вузов;
  • проработать вопрос повышения денежного довольствия военнослужащих с 1 января 2026 года.
Напомним, при подготовке документа к первому чтению депутаты предоставили 2099 предложений к проекту госбюджета. Правительство одобрило проект государственного бюджета Украины на 2026 год 15 сентября.
