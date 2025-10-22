Счетная палата назвала главные риски бюджета-2026
Проект государственного бюджета на 2026 год сформирован на основе сдержанных макроэкономических прогнозов, утвержденных правительством по пессимистическому сценарию. Однако даже в таких условиях существуют значительные риски его невыполнения.
Об этом заявила глава Счетной палаты Ольга Пищанская во время представления в Верховной Раде выводов по результатам экспертизы законопроекта о Государственном бюджете на 2026 год.
Контекст
21 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта госбюджета-2026 в первом чтении. Согласно законодательству, Счетная палата проводит его экспертизу и представляет парламенту выводы, которые помогают принимать взвешенные решения.
Основные риски: энергетика, помощь партнеров и нехватка средств
«Риски ненадлежащего исполнения бюджета в 2026 году остаются высокими. В первую очередь из-за уязвимости энергетического сектора и значительной зависимости Украины от помощи международных партнеров.
Ключевым приоритетом останется обороноспособность и безопасность государства. При этом есть риски недостаточности средств для обеспечения минимально необходимых потребностей", — отметила Ольга Пищанская во время выступления в сессионном зале.
По заключению Счетной палаты, международная помощь будет оставаться одним из главных источников финансирования государственных нужд — 39,8% всех поступлений. В то же время их получение напрямую зависит от политики партнеров и темпов проведения внутренних реформ.
Глава Счетной палаты обратила внимание народных депутатов на увеличение долговой нагрузки: в 2026 году общий объем государственного долга превысит 106% ВВП, а расходы по его погашению и обслуживанию составят 1,2 трлн грн.
Аудиты Счетной палаты помогают выявлять системные риски
Пищанская подчеркнула, что своевременное выполнение рекомендаций Счетной палаты способствует повышению эффективности государственного управления и поиску дополнительных источников наполнения бюджета.
«Для устойчивости экономики мы настаиваем на своевременном выполнении наших рекомендаций. В частности, реализация выводов аудитов в сферах игорного бизнеса, деятельности АРМА и Бюро экономической безопасности будет способствовать более эффективному управлению государственными активами и наполнению бюджета», — подчеркнула глава Счетной палаты.
Она также отметила важность выполнения рекомендаций по результатам аудитов защиты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и разминирования земель сельскохозяйственного назначения.
Ранее Finance.ua сообщал, что Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Главным приоритетом остаются расходы на оборону, но после паузы в этом году правительство также планирует повысить социальные стандарты.
