В Раде рассказали, будут ли продлевать налоговые льготы на импорт электромобилей на 2026 год
Верховная Рада не будет продлевать на 2026 год налоговые льготы, освобождающие импорт электромобилей в Украину от уплаты НДС и пошлины.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
«Льгота по электрокарам не будет продлена на следующий год», — заявил Гетманцев.
Он отметил, что лоббисты, связанные с импортерами электромобилей, пытались включить соответствующую правку при рассмотрении госбюджета в первом чтении. По его словам, принятие такой нормы привело бы к потере государственным бюджетом около 30 млрд грн. Эта сумма пропорциональная дополнительным поступлениям от банковского сектора.
Почему правка не пройдет
Гетманцев объяснил, что правка не будет учтена по двум причинам:
- Она представлена через законопроект о госбюджете, который противоречит сразу двум законам и не может быть поддержана ко второму чтению.
- Она касается только первого чтения, поэтому, по словам депутата, создает «ложную надежду» для импортеров.
«Итак, нет, льгота на 2026 год не продлена и продлена не будет. Не торопитесь с выводами», — подытожил Гетманцев.
Напомним, в среду, 22 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Главным приоритетом остаются расходы на оборону, но после паузы в этом году правительство также планирует повысить социальные стандарты.
Во вторник, 21 октября, Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль для банков. Согласно законопроекту, ставка налога для банков вырастет с 25% до 50%. Налогообложение будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно, и ставка будет начисляться раз в квартал.
Как писали ранее эксперты Института исследований авторынка, в сентябре электромобили впервые возглавили сегмент новых авто и укрепили позиции среди подержанных. Впрочем, нынешний ажиотаж носит временный характер. Основным стимулом роста является действие налоговых льгот. С 1 января 2026 года возврат НДС на растаможку увеличит стоимость электромобилей как минимум на 20%.
Следовательно, рекорды сентября — это не только показатель высокого спроса, но и реакция рынка на ожидаемое подорожание. Украинские покупатели и импортеры пытаются использовать последние месяцы льготных условий, пока покупка электрокаров остается максимально выгодной.
