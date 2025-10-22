0 800 307 555
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону на 325 млрд гривен

Казна и Политика
Президент Владимир Зеленский подписал закон (регистр. № 14103) об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, которым предусмотрено увеличение расходов на оборону на 325 млрд гривен.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Принятый документ позволит выполнить обязательства перед военными и обеспечить своевременную выплату зарплат.
Увеличение финансирования будет происходить за счет процентов замороженных российских активов. 294,3 млрд грн Украина получит благодаря европейской доле ERA loans, безвозвратной ссуде на основе процентов от замороженных российских активов.

Куда направят средства

По словам главы Бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласы, дополнительные расходы распределят так:
  • 210,9 млрд грн — на Вооруженные силы Украины;
  • 99,1 млрд грн — на производство и закупку оружия и боеприпасов;
  • 8,1 млрд грн — Национальной гвардии;
  • 4,3 млрд грн — на закупку дронов, которую осуществляет Госспецсвязи;
  • 1,3 млрд грн — для Службы безопасности Украины;
  • 918 млн грн — Государственной специальной службе транспорта;
  • 83 млн грн — Государственной пограничной службе;
  • 28,8 млн грн — Главному управлению разведки Министерства обороны;
  • 8 млн грн — Службе внешней разведки.
Напомним, 21 октября Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 14103 об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год, предусматривающий увеличение расходов на сектор обороны.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems