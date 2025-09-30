Стоимость новой евроколеи Ужгород-Чоп составила 1,3 млрд грн Сегодня 21:40 — Казна и Политика

Стоимость новой евроколеи Ужгород-Чоп составила 1,3 млрд грн

Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум представила Еврокомиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Марти Кос первую в истории независимой Украины новую евроколею. В сентябре здесь было официально открыто 22 км новой колеи европейского стандарта (1435 мм).

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Именно благодаря этому Ужгород стал первым областным центром Украины с прямым железнодорожным сообщением со странами ЕС. Пассажирские поезда курсируют в Братиславу, Будапешт и Вену. На первый взгляд — всего 22 километра, небольшое расстояние. Но на самом деле, это огромный шаг для истории Украины. Мы открыли путь, по которому будут двигаться не только поезда, но и наша интеграция с Европой", — отметила Шкрум.

Строительство завершили менее чем за год, несмотря на войну. Общая стоимость проекта — 1,3 млрд грн, из которых 50% профинансировано из фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF) и 50% - за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Следующий шаг — электрификация колеи Чоп-Ужгород протяженностью 22 км, которую планируют завершить к июлю 2026 года. Также в ближайших планах — строительство новой евроколеи между Львовом (Скнилов) и Мостиска-2. Для этого ЕС выделяет 76 млн евро грантовых средств.

«Эти проекты имеют стратегическое значение и для Украины, и для ЕС. Они открывают новые логистические возможности, повышают безопасность перевозок, интегрируют нашу транспортную систему в европейскую. Мы работаем, чтобы Украина становилась еще ближе к Европе не только политически, но и физически», — подчеркнула замминистра.

Проект евроколея 1435 мм — это часть крупной транспортной интеграции Украины с Европейским Союзом, что позволит укрепить экономическую устойчивость страны и создать новые возможности для людей и бизнеса.

