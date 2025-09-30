0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стоимость новой евроколеи Ужгород-Чоп составила 1,3 млрд грн

Казна и Политика
0
Стоимость новой евроколеи Ужгород-Чоп составила 1,3 млрд грн
Стоимость новой евроколеи Ужгород-Чоп составила 1,3 млрд грн
Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум представила Еврокомиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Марти Кос первую в истории независимой Украины новую евроколею. В сентябре здесь было официально открыто 22 км новой колеи европейского стандарта (1435 мм).
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Именно благодаря этому Ужгород стал первым областным центром Украины с прямым железнодорожным сообщением со странами ЕС. Пассажирские поезда курсируют в Братиславу, Будапешт и Вену. На первый взгляд — всего 22 километра, небольшое расстояние. Но на самом деле, это огромный шаг для истории Украины. Мы открыли путь, по которому будут двигаться не только поезда, но и наша интеграция с Европой", — отметила Шкрум.
Читайте также
Строительство завершили менее чем за год, несмотря на войну. Общая стоимость проекта — 1,3 млрд грн, из которых 50% профинансировано из фонда ЕС Connecting Europe Facility (CEF) и 50% - за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.
Следующий шаг — электрификация колеи Чоп-Ужгород протяженностью 22 км, которую планируют завершить к июлю 2026 года. Также в ближайших планах — строительство новой евроколеи между Львовом (Скнилов) и Мостиска-2. Для этого ЕС выделяет 76 млн евро грантовых средств.
«Эти проекты имеют стратегическое значение и для Украины, и для ЕС. Они открывают новые логистические возможности, повышают безопасность перевозок, интегрируют нашу транспортную систему в европейскую. Мы работаем, чтобы Украина становилась еще ближе к Европе не только политически, но и физически», — подчеркнула замминистра.
Читайте также
Проект евроколея 1435 мм — это часть крупной транспортной интеграции Украины с Европейским Союзом, что позволит укрепить экономическую устойчивость страны и создать новые возможности для людей и бизнеса.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems