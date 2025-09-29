0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве готовят миллиардный ремонт шоссе

Казна и Политика
82
КК «Киевавтодор» две недели не может решиться заключить соглашение с ООО «Автострада» Максима Шкиля о капремонте Харьковского шоссе в Днепровском и Дарницком районах столицы за 1,26 млрд грн, хотя еще 16 сентября признал компанию победителем торгов.
Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Прозорро».
«Возможно из-за скандала, который может возникнуть. Потому что речь идет о закатывании в тыловой асфальт большой суммы денег на фоне бюджетного дефицита для выплаты зарплат военным», — пишет издание.
«Наши деньги» отмечают, что смета выглядит дорого. 1,26 млрд грн за пятикилометровый участок дороги — это по четверти миллиарда за километр. А это значительно дороже обычного асфальтирования. Например, неподалеку «Киевавтодор» заказал асфальтирование километрового участка улицы Драгоманова. Там он обошелся всего в 40 млн грн.
В 2010 году Харьковское шоссе собирались ремонтировать. Тогда глава КГГА Александр Попов утвердил проект ценой 101 млн в ценах 2011 года. Тогда доллар стоил 8 гривен, то есть в пять раз меньше нынешнего.
«Однако новый проект будет стоить не в пять раз дороже, а в 12 раз. Возможно потому, что в него добавили больше разных штук. Которые уже критикуют. В том числе и из-за того, что речь идет о расширении улицы и создании чуть ли не хайвея посреди спального района. То есть через дорогу есть много переходов со светофорами, а значит, повышается опасность ДТП.
А может, ремонт выглядит дорого еще и потому, что в нем даже после тендера с 10% скидкой от ожидаемой цены осталось слишком много маржи", — отметило издание.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems