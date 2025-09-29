В Киеве готовят миллиардный ремонт шоссе Сегодня 18:33 — Казна и Политика

КК «Киевавтодор» две недели не может решиться заключить соглашение с ООО «Автострада» Максима Шкиля о капремонте Харьковского шоссе в Днепровском и Дарницком районах столицы за 1,26 млрд грн, хотя еще 16 сентября признал компанию победителем торгов.

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Прозорро».

«Возможно из-за скандала, который может возникнуть. Потому что речь идет о закатывании в тыловой асфальт большой суммы денег на фоне бюджетного дефицита для выплаты зарплат военным», — пишет издание.

«Наши деньги» отмечают, что смета выглядит дорого. 1,26 млрд грн за пятикилометровый участок дороги — это по четверти миллиарда за километр. А это значительно дороже обычного асфальтирования. Например, неподалеку «Киевавтодор» заказал асфальтирование километрового участка улицы Драгоманова. Там он обошелся всего в 40 млн грн.

В 2010 году Харьковское шоссе собирались ремонтировать. Тогда глава КГГА Александр Попов утвердил проект ценой 101 млн в ценах 2011 года. Тогда доллар стоил 8 гривен, то есть в пять раз меньше нынешнего.

«Однако новый проект будет стоить не в пять раз дороже, а в 12 раз. Возможно потому, что в него добавили больше разных штук. Которые уже критикуют. В том числе и из-за того, что речь идет о расширении улицы и создании чуть ли не хайвея посреди спального района. То есть через дорогу есть много переходов со светофорами, а значит, повышается опасность ДТП.

А может, ремонт выглядит дорого еще и потому, что в нем даже после тендера с 10% скидкой от ожидаемой цены осталось слишком много маржи", — отметило издание.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.