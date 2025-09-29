0 800 307 555
ру
Зеленский предлагает выделить средства на создание 1000 часов украинского контента

Казна и Политика
Президент Владимир Зеленский обратился к правительству с предложением выделить средства на создание 1000 часов украинского контента.
Об этом шла речь на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 29 сентября 2025 года, пишет «Детектор медиа».
Отмечается, что большинство членов комитета поддержали предложения по распределению дополнительных почти 4 миллиардов гривен, которые пока предусмотрены в бюджете Министерства культуры и стратегических коммуникаций.
«На культуру добавили почти 4 миллиарда гривен, а именно для реализации инициативы президента Украины по созданию 1000 часов украинского контента», — сказал председатель комитета Никита Потураев в комментарии «Детектору медиа».
Он заявил, что россия массово не только производит свой контент, но и продвигает его за рубежом. Поэтому создание украинского контента в большем объеме — вопрос национальной безопасности, устойчивости и единства, укрепление украинской идентичности.
«Предварительно эти средства расписаны на бюджет Министерства культуры. Это было быстрое решение. Мы поработали со всеми институтами и учреждениями, и сделали роспись распределения этих средств. Добавляются средства Госкино, УКФ, Украинскому институту, Украинскому институту книги, Институту национальной памяти, Госэтнополитики и другим. Это все должно укрепить украинскую культуру и Украину в целом», — добавил Потураев.
По его словам, предполагается более 1 миллиарда на Госкино и почти 1 миллиарда на УКФ.
Большинство участников заседания выступили за прямое распределение дополнительных 4 млрд. грн. между ключевыми институтами.
Напомним, по словам народного депутата Ярослава Железняка, в государственном бюджете на следующий год на различные выплаты предусмотрено больше средств, чем на зарплаты военным. По его словам, на денежное довольствие и другие выплаты военнослужащим заложено 1,143 трлн грн. Это на 17,15 млрд грн больше, чем в 2025 году. В то же время, напоминает депутат, в текущем году уже есть дефицит в 300 млрд грн.
Железняк обратил внимание, что на разные социальные программы — марафоны, кешбэки, все виды пакетов — правительство выделяет больше средств, чем на повышение выплат военным. Также в 10 раз, до 4 млрд грн, увеличена программа «Обеспечение стратегических коммуникаций, информационной безопасности, мер по европейской и евроатлантической интеграции».
Зеленский
