Нужен ли Украине телемарафон — ответ депутата Сегодня 12:10 — Казна и Политика

К телемарафону возникают обоснованные вопросы, в связи с чем важно искать решения перед тем, как задать вопрос о продолжении его финансирования.

Об этом в интервью сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от «Слуги народа» Никита Потураев.

Как отметил Потураев, по его мнению, телемарафон сегодня не оправдывает выделенные на него средства.

В частности, он напомнил и о Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), которая также имеет достаточно значительный бюджет. Несмотря на то, что НОТУ является источником проверенной информации, у нее также иногда возникают ошибки и отклонения от абсолютной политической нейтральности.

«Но такое случается повсюду, и на BBC тоже. Потому что каждый человек, работающий в медиа — это живой человек, со своими вкусами, предпочтениями, видением ситуации, и определенная личностная оптика все равно есть. И это нормально», — добавил Потураев.

Комментируя искажение политической нейтральности на телемарафоне, Потураев заявил, что не приветствует это, впрочем, в настоящее время марафон состоит из частных производителей, которым никто никогда не мог указать, чтобы они придерживались вышеупомянутого принципа. В частности, соответствующие «перекосы» вызывают замечания со стороны западных партнеров.

Глава комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике убежден в том, что телемарафон подает качественную информацию.

«Это профессиональные команды, журналисты, которые ответственно относятся к своей работе, и они не транслируют фейки. Когда говорят, что марафон — в розовых очках, он не говорит о проблемах… Во-первых, я с этим не согласен, потому что в марафоне говорят о проблемах. А в других медиа, что, только о проблемах и говорят? Да нет. Говорят о разном», — заявил Потураев.

Потураев отметил, что к марафону есть обоснованные вопросы, а его показатели снижались в течение 2024 года. В этой связи необходимо искать какие-то решения перед тем, как задать вопрос о продолжении финансирования.

Как и утверждал выше Потураев, показатели телемарафона в течение года снижались. Для примера, по состоянию на начало февраля 2024-го доля доверяющих марафону снизилась до 36%, при этом до 47% возросла доля тех, кто не доверяет.

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