«Банк банков»: что содержит законопроект о Национальном учреждении развития (разъяснение)

Казна и Политика
13
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует принять во втором чтении законопроект о Национальном учреждении развития.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Что это и для чего
Национальное учреждение развития (НУР) — это государственный специализированный институт со статусом «банка банков» и четким мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики.
Цель
Реализация программ кредитования для восстановления страны.
Законопроект предусматривает:
  • преодоление проблем с финансированием релоцированного бизнеса, предприятий в регионах прифронтовых, бизнеса внутренне перемещенных лиц, а также проектов с повышенным уровнем риска;
  • привлечение средств частных инвесторов и направление их на восстановление экономики через различные финансовые инструменты;
  • поддержку, прежде всего, малого и среднего предпринимательства, которое оказалось в сложных условиях, но имеет потенциал для восстановления и развития.
Отдельно предусмотрена возможность поддержки других категорий лиц (в том числе и физических), не имеющих доступа к финансированию на адекватных условиях или такой доступ затруднен из-за кризиса, несовершенства рыночных механизмов или других обстоятельств.
Также предлагается усовершенствовать такой инструмент Экспортно-кредитного агентства (далее — ЭКА), как страхование и перестрахование, в том числе от военных и/или политических рисков, кредитов украинских хозяйствующих субъектов, связанных с инвестициями в создание объектов и инфраструктуры, необходимых для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения.
«Предусматривается предоставление возможности ЭКА участвовать в государственных программах страхования военных рисков и программах компенсаций в случае нанесения ущерба вследствие военных действий» — отметил он.
Международный опыт
Как объясняет Гетманцев, «примером является немецкая KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), созданная в 1948 году в рамках Плана Маршалла. Она стала ключевым инструментом послевоенного экономического восстановления Германии. Украина нуждается в собственной KfW. Национальное учреждение развития станет не просто новой структурой, а не сферах, где частный капитал не срабатывает. Ее можно создать на базе уже существующего Фонда развития предпринимательства, который успешно реализует государственные программы поддержки ММСП».
Finance.ua
КабминДеньгиИнвестиции
Payment systems