В Минфине рассказали, когда начнется строительство евроколеи Черновцы-Сучава — Finance.ua

В Минфине рассказали, когда начнется строительство евроколеи Черновцы-Сучава Сегодня 01:18 — Казна и Политика

В Минфине рассказали, когда начнется строительство евроколеи Черновцы-Сучава

Строительство евроколеи Черновцы-Сучава (Румыния) начнется в 2026 году, идет подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО).

Об этом рассказал заместитель министра финансов Александр Кава на конференции «Логистика как драйвер экономического роста», организованной аналитическим центром We Build Ukraine.

«При оптимистическом сценарии в следующем году уже может начаться строительство евроколеи до города Черновцы (из Сучавы, Румыния. — Ред.). Сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования проекта. Черновцы могут стать вторым областным центром после Ужгорода, который получит выход на евроколею непосредственно в городе», — заявил Кава.

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По его словам, сейчас идет строительство евроколеи Чоп-Ужгород, которое финансируется на 50% за счет Connecting Europe Facilities (CEF) и на 50% - за счет государственного бюджета.

Запуск этой евроколеи планируется летом 2025 года, сказал Кава.

«Эта (евроколея Чоп-Ужгород. — Ред.) позволит не только запустить прямые пассажирские поезда из Ужгорода в направлении Будапешта, Братиславы, Праги, Вены, Дрездена, а также даст возможность грузоотправителям, работающим в Ужгороде, отправлять грузы по евроколее партнерам в Европу, и также получать товары, контейнеры и материалы из европейских стран непосредственно в Ужгород», — сообщил замминистра.

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Ранее сообщалось, что АО «Укрзализныця» до конца июля внесло временные изменения в расписание движения ряда пассажирских поездов, следующих в Ужгород, из-за масштабных работ по прокладке колеи европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба на встрече с еврокомиссаром по устойчивому транспорту и туризму Апостолом Цицикостасом заявил, что прямое железнодорожное сообщение по евроколее в Ужгород запустят во второй половине 2025 года.

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