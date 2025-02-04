Миллиардные расходы: в Эстонии подсчитали стоимость перехода Украины на евроколею — Finance.ua

Миллиардные расходы: в Эстонии подсчитали стоимость перехода Украины на евроколею Сегодня 07:20 — Казна и Политика

Миллиардные расходы: в Эстонии подсчитали стоимость перехода Украины на евроколею

Переход в европейскую колею станет серьезным вызовом для Украины и потребует инвестиций в десятки миллиардов евро.

Об этом в интервью Укринформу заявил министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет.

Свет отметил, что переход на европейскую ширину колеи станет еще одним вызовом для Украины, поскольку потребует десятков миллиардов евро, что делает его крайне сложной задачей.

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По его мнению, необходимо сообща искать пути повышения эффективности этого процесса, а также обеспечения надлежащего технического обслуживания и защиты железной дороги от возможного использования противником.

Он добавил, что Эстония также сталкивается с проблемой разной ширины колеи, поскольку в настоящее время использует железнодорожные пути российского стандарта 1520 мм, продолжая строительство современной Rail Baltica, которая соединит Таллин с Польшей.

Министр инфраструктуры пояснил, что страны Балтии и Финляндия фактически не меняют существующую ширину колеи, а строят новые железнодорожные пути по европейским стандартам. При этом они также ищут решения для предотвращения возможного использования железной дороги врагом.

Эстонский чиновник высоко оценил присоединение Украины к Трансъевропейской транспортной сети TEN-T и подчеркнул, что благодаря этому появится возможность соединить железнодорожным сообщением Украину и страны Балтии.

Напомним, в декабре 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление об обновленной Национальной транспортной стратегии до 2030 года, одна из главных задач которой — интеграция национальной транспортной сети в Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T.

Самая распространенная в мире ширина колеи составляет 1435 мм (4 английских фута и 8,5 дюймов), которая используется на железных дорогах Северной Америки, Китая и Европы, за исключением некоторых стран. Это страны СНГ, Балтии, Финляндия, Ирландия, Испания и Португалия.

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